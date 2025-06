Marsala. Passalacqua: "Regole certe e più controlli allo Stagnone. Si rischia un Grillo bis"

10/06/2025 06:00:00

Lo Stagnone di Marsala torna al centro del dibattito politico. Il consigliere comunale Rino Passalacqua denuncia la mancanza di un piano serio per la tutela e la fruizione dell’area protetta, sempre più invasa da auto, chioschi e turismo incontrollato.

“Servono regole e rispetto per l’ambiente, non si può trasformare la riserva in un’area da bivacco”, afferma. Nel corso di un’intervista a Il Volatore di Rmc101, Passalacqua critica anche la gestione del recente raduno dei Bersaglieri, definendolo un evento costoso e con pochi benefici per la città, e lancia un allarme sulla mancanza di prospettive politiche in vista delle elezioni del 2026.

“Lo Stagnone non si può trasformare in un’area da bivacco”

Il consigliere comunale Rino Passalacqua interviene sul delicato tema dello Stagnone di Marsala, criticando l’attuale gestione della preriserva. “È un ecosistema unico, non può essere trattato come un’area da picnic domenicale con mille macchine parcheggiate tra i vigneti. Serve rispetto e un piano di fruizione serio”, afferma. Passalacqua denuncia la mancanza di controlli su chioschi e attività turistiche: “Il problema non è la presenza dei chioschi, ma l’assenza di regole chiare e di controlli efficaci. I chioschi devono adattarsi alla riserva, non il contrario”.

Pochi servizi, nessun piano viario

Il consigliere punta il dito sull’assenza di una regolamentazione del traffico e dei parcheggi: “In altri luoghi protetti d’Italia le auto si lasciano a distanza e si prosegue a piedi o con mezzi elettrici. A Marsala si arriva fin dentro la riserva. È inaccettabile”. Critiche anche sulla mancanza di interventi strutturali: “Sono anni che attendiamo l’escavazione delle bocche dello Stagnone, fondamentale per la salute della laguna. Eppure, tutto è fermo”.

Bersaglieri, evento costoso ma con poco ritorno

Passalacqua è critico anche sul recente raduno dei Bersaglieri: “Un’iniziativa nobile, ma mal gestita. Il Comune ha speso circa 450 mila euro tra accoglienza, manutenzioni e arredi urbani. In cambio abbiamo avuto solo due giornate di reale presenza turistica”. Secondo il consigliere, molte fanfare sono state ospitate in alberghi di altri comuni, “con un ritorno economico minimo per Marsala”. Inoltre, denuncia che risorse straordinarie sono state impiegate per sistemare alcune strade, “mentre le buche pericolose in altre zone sono rimaste”.

Verso il voto del 2026: “Rischio Grillo bis”

Sul fronte politico, Passalacqua si dice deluso dal panorama in vista delle amministrative del 2026. “Oltre alla candidatura di Andreana Patti, vedo solo la possibilità di un Grillo bis. Se non ci sarà un progetto credibile e condiviso, non parteciperò a nessuna competizione”. Il consigliere lancia un appello per un ricambio vero: “Parlare di rinnovamento è facile, ma bisogna dimostrarlo con i fatti. Purtroppo, in consiglio comunale pochi hanno avuto il coraggio di costruire qualcosa insieme”.



“Marsala ha bisogno di visione, pianificazione e rispetto per il territorio - conclude il consigliere. La politica non può più permettersi improvvisazioni o giochi di equilibrio elettorale. Serve serietà e amore per la città”.