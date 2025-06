Marsala, al via la fase finale del concorsodi docente in scienze motorie all'Istituo Damiani

10/06/2025 00:20:00

Entrano nella fase conclusiva le prove del Concorso ordinario docenti PNRR2 per la classe di concorso AS48 “Scienze motorie e sportive” destinate alla scuola secondaria di I e II grado. Le selezioni, indette con Decreto Dipartimentale n. 3059/2024, si stanno svolgendo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Abele Damiani” di Marsala, designato come unica sede per l’intera provincia di Trapani.

La decisione, presa dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, riconosce al “Damiani” un ruolo di rilievo nel panorama educativo regionale, consolidandone il prestigio come polo di riferimento per l’organizzazione di importanti eventi scolastici.

A valutare i circa 150 candidati provenienti da tutta la Sicilia è una Commissione esaminatrice guidata dal dott. Domenico Pocorobba, già Dirigente scolastico dello stesso istituto. A supportarlo nel ruolo di segretario il prof. Vincenzo Bonanno, docente di Matematica e collaboratore del dirigente scolastico, affiancato dal prof. Francesco Graffeo come segretario supplente.

Completano la Commissione i docenti di Scienze motorie prof.ssa Franca Guardino (Liceo Scientifico “Pietro Ruggeri” di Marsala), prof.ssa Martina Schio (Liceo Classico “Giovanni XXIII”) e prof. Vito Ferracane (I.I.S. “Abele Damiani”). La prof.ssa Caterina Fiorino, docente di Lingua inglese dell’istituto ospitante, è l’ulteriore componente a garantire il rispetto delle competenze linguistiche previste.

Insediatasi il 10 marzo, la Commissione concluderà i propri lavori il 7 giugno, al termine di un iter rigoroso e attento volto a selezionare i futuri docenti di educazione fisica nelle scuole siciliane.

“Essere stati scelti come sede unica per la provincia e partecipare attivamente a un concorso così importante – ha dichiarato il dott. Domenico Pocorobba – rappresenta motivo di grande soddisfazione e orgoglio per la Commissione e per tutta la comunità scolastica del Damiani”.

A tutti i candidati va l’augurio di un brillante percorso professionale, con l’auspicio che possano mettere in pratica nelle scuole il loro valore, la loro passione per l’insegnamento e la preparazione acquisita.