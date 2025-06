Centro storico, il Comitato in Prefettura. Ma intanto arriva una smentita

11/06/2025 08:30:00

Si terrà nel pomeriggio, alle 17, l’incontro in Prefettura tra il Comitato cittadino spontaneo “L’acqua è un diritto di tutti” e i rappresentanti delle istituzioni locali, per discutere pubblicamente la gestione della crisi idrica e i disagi registrati in questi mesi a Trapani. Il confronto, atteso da settimane, dovrebbe finalmente mettere attorno allo stesso tavolo cittadini, tecnici comunali e rappresentanti della Prefettura, dopo il mancato dialogo tra l’amministrazione e il Comitato, che più volte aveva denunciato l’assenza del Comune anche alle conciliazioni fissate da ARERA.

Nel frattempo, però, arriva una smentita che riguarda direttamente le dichiarazioni pubbliche di un rappresentante del Comitato del Centro Storico, Rosario Rizzo nell'articolo dal titolo "Trapani Lacqua c'è, ma non per tutti".

Pietro Spada, titolare di un’attività commerciale, ha inviato alla redazione una nota in cui prende le distanze da quanto attribuito nei giorni scorsi a suo nome: “Intendo smentire in maniera chiara e categorica di aver mai affermato di essere privo di fornitura idrica da sei mesi”, scrive.

Pur riconoscendo le difficoltà nella zona, Spada precisa che “gli uffici del Comune di Trapani hanno sempre mostrato attenzione e disponibilità, intervenendo con tempestività e garantendo, nelle more della risoluzione dei problemi, un servizio sostitutivo tramite autobotte”. Da qui la richiesta formale di rettifica, per evitare che dichiarazioni non rese possano “generare confusione e disinformazione nell’opinione pubblica”.

Resta ora da vedere se il confronto in Prefettura porterà chiarezza anche sul piano della comunicazione e del rapporto tra amministrazione e cittadini. Il Comitato ha fatto sapere di essere pronto con documenti, segnalazioni e proposte, e aggiornerà pubblicamente sull’esito dell’incontro.