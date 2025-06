11 Giugno: America in piazza, il no di Ranieri, strage di studenti in Austria

11/06/2025 07:04:00

E' l'11 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Oltre a Los Angeles i manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville, New York e da ultimo Chicago. Ma Trump tira dritto e manda 9 mila migranti a Guantanamo. Ci sarebbero anche degli italiani





• Ranieri dice no alla Nazionale. Nel toto-ct Gattuso, Cannavaro, De Rossi, ma anche un clamoroso Mancini bis

• Il Brasile ha battuto il Paraguay per 1 a 0 garantendosi così la partecipazione ai Mondiali 2026

• Strage di studenti in Austria. Un giovane di 22 anni ha sparato all’impazzata nella sua ex scuola. Per ora si contano 11 morti

• In Francia un ragazzino di 14 anni ha accoltellato un’assistente educativa davanti ai gendarmi

• Barricate, incendi, case assaltate, auto della polizia danneggiate in Irlanda del Nord. Le proteste si sono scatenate dopo che due romeni di 14 anni sono stati accusati di stupro

• Alla metro di Termini un romeno si è suicidato e un romano gli ha rubato lo zaino. Fermato

• In Iran hanno tagliato le mani a due ladri

• A Roma una donna è morta per una liposuzione. Lo studio dove s’era fatta operare non aveva l’autorizzazione da 13 anni

• L’esame del Dna conferma che la donna e la bambina trovate a Villa Pamphili erano madre e figlia. Trovato il vestitino della piccola

• All’indomani del referedum il governo fa il punto su fisco, terzo mandato, fine vita

• Pechino e Washington avrebbe trovato un’intesa di massima su semiconduttori e terre rare. Lo dice il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang

• «Giù le mani da Commerzbank». Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha attaccato frontalmente Andrea Orcel. Oggi, a Berlino, il ceo risponde alle domande degli investitori

• Dopo più di due anni, la produzione industriale torna a crescere (+0,3%)

• È Peter Kern, miliardario americano che in Toscana produce Brunello, il nuovo proprietario di La Perla

• Il governo britannico sta studiando una sorta di coprifuoco digitale per limitare l’uso dei cellulari agli adolescenti

• Nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue per Mosca c’è il blocco delle transazioni bancarie e dei gasdotti. Nella notte i raid russi a Karkiv avrebbero incendiato un palazzo: 2 morti e 55 feriti. Varsavia sta addestrando i civili

• Oggi alla Knesset il voto che potrebbe far cadere Netanyahu. Intanto Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Regno Unito hanno annunciato sanzioni contro Ben Gvir e Smotrich

• Ieri Greta Thunberg e altri tre attivisti della Freedom Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati. Altri otto non hanno accettato il rimpatrio e sono finiti davanti al giudice

• Il Pakistan taglia la spesa pubblica per destinare più soldi alle armi. Ha paura dell’India

• Francesco Tomasella, ex candidato sindaco novax di Varese, è stato condannato a 11 anni e tre mesi per stalking e violenza nei confronti della ex. Si è dichiarato «prigioniero politico»

• Damien Jacques Comolli, direttore generale della Juventus, ha confermato che Igor Tudor resta alla Juve

• Sono morti il missionario Giuseppe Cressano (67 anni) e il giornalista Giuseppe Del Ninno (78)

Titoli

Corriere della Sera: Tensioni dopo il referendum

la Repubblica: Rivolte Usa / pugno duro / di Trump

La Stampa: Fine vita, il governo ora apre

Il Sole 24 Ore: L’altolà di S&P: così il rischio idrico / può pesare su conti e rating delle Regioni

Avvenire: Diplomazia globale

Il Messaggero: Meloni: giù le tasse al ceto medio

Il Giornale: Meloni fase 2: ora giù le tasse

Leggo: Massacro a scuola in Austria

Qn: Fisco e terzo mandato / Tensioni in maggioranza

Il Fatto: Meloni resuscita Zaia, / De Luca ed Emiliano

Libero: Vogliono abrogare Schlein

La Verità: Prima gli italiani (pure a sinistra)

Il Mattino: Meloni meno tasse al ceto medio

il Quotidiano del Sud: Tasse e terzo mandato / Tensioni nel governo

il manifesto: Trump attacks

Domani: California, Trump manda i marines / Scontro totale tra le due Americhe