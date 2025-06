Bimba di due anni muore durante una vacanza a Marsala

11/06/2025 12:35:00

Una bimba di due anni di Vittoria, Diletta Biundo, è morta per un malore a fatale a Marsala dove si trovava in vacanza con i genitori e le altre sorelle. La piccola ha accusato il malore all’improvviso. I genitori hanno subito chiamato i soccorsi, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo trasporto al pronto soccorso.

La notizia si è diffusa a macchia d’olio a Vittoria: la città è sotto shock per l’accaduto, così come la comunità marsalese, sconvolta dalla tragica fatalità. I familiari della bimba si sono recati a Marsala dopo aver saputo della tragedia.

Pare che la piccola soffrisse di epilessia. Diletta Biundo aveva 20 mesi. I funerali si terranno giovedì alle 16, a Vittoria, nella chiesa del Santissimo Rosario.