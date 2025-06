Mazara, sequestrati oltre 750 capi contraffatti al mercato

11/06/2025 08:50:00

Oltre 750 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo durante un’operazione di controllo all’interno di un mercato rionale. L’intervento rientra nel piano di intensificazione delle attività di contrasto ai traffici illeciti disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani.

A finire sotto la lente dei militari sono stati due venditori ambulanti, che esponevano in vendita t-shirt e bermuda con i loghi di noti marchi come “Nike”, “Adidas”, “Tommy Hilfiger”, “EA7”, “Palm Angels”, “Guess”, “Fendi”, “Moschino” e altri ancora. Sebbene i capi presentassero alcune imperfezioni, la somiglianza con i prodotti originali era tale da poter trarre in inganno i consumatori.

I finanzieri hanno immediatamente ritirato la merce e proceduto al sequestro, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. I due ambulanti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Marsala per i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”.

L’operazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno quotidiano della Guardia di Finanza nel contrasto alla contraffazione, a tutela dei consumatori e degli operatori economici onesti, garantendo condizioni di concorrenza leale sul mercato.