Sicurezza: aumentati i controlli nel trapanese. Denunce, arresti e sequestri nel mese di maggio

11/06/2025 19:30:00

Nel mese di maggio 2025, le Forze dell’Ordine hanno alzato il livello di guardia nel Trapanese con una raffica di controlli straordinari su tutto il territorio. Il bilancio? Numeri importanti, tanti interventi e diverse situazioni finite davanti alla giustizia.

L’azione coordinata, decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in accordo con i sindaci, ha visto scendere in campo polizia, carabinieri e guardia di finanza con 101 servizi mirati nei principali centri: Trapani città, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

Controlli a tappeto: oltre 6mila persone sotto osservazione

In totale sono stati 6.073 i controlli su persone soggette a obblighi giudiziari. Il contrasto allo spaccio ha portato a 26 segnalazioni per uso personale di droga, 2 denunce per reati più gravi legati agli stupefacenti e 19 arresti (tra cui 7 stranieri e un minorenne). A queste si aggiungono 98 persone denunciate a piede libero, 38 delle quali straniere. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha svolto 36 colloqui, notificato 47 convocazioni, 22 sanzioni e 14 inviti formali per uso di sostanze.

Strade più sicure: fioccano multe e sospensioni di patente

Il fronte della sicurezza stradale ha registrato 622 violazioni accertate. In dettaglio: 9 per guida in stato di ebbrezza; 3 sotto l’effetto di droga; 69 senza assicurazione; 20 senza casco; 32 senza cintura; 171 con veicolo non revisionato; 14 colti al volante con il telefono in mano. Sono stati rilevati 20 incidenti e 8 sequestri di veicoli per guida alterata. In tutto, 63 sospensioni di patente, di cui ben 30 per uso del cellulare alla guida.

Imprese, armi e ambiente: giro di vite anche su altri fronti

La Prefettura ha firmato 7 divieti di detenzione armi, 2 interdittive antimafia (nei settori ristorazione e costruzioni) e 2 rigetti per la White List. In parallelo, 15 aziende sono entrate nell’elenco White List e 11 hanno presentato domanda.

Controlli anche nel mondo del lavoro: su 13 aziende ispezionate, 4 sono risultate irregolari, con una denuncia per violazioni in materia di sicurezza. Per quanto riguarda l’ambiente, 3 denunce per abbandono di rifiuti a Fulgatore e Paceco e un controllo su mezzi che trasportano liquami e rifiuti.

Daspo, avvisi orali e fermi nei weekend

Nel solo mese di maggio la Questura ha emesso: 8 avvisi orali; 5 fogli di via; 1 ammonimento del Questore; 3 Daspo urbani.

Nei weekend, servizi mirati a Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Erice e Marsala hanno prodotto: 1.634 persone identificate; 805 veicoli controllati; 51 multe; 4 persone denunciate; 3 sequestri e 4 fermi di veicoli

Droga, armi e arresti: i numeri finali parlano chiaro

Nei comuni del trapanese (Castelvetrano, Marsala, Mazara, Petrosino, Erice, Favignana, Vita, ecc.) sono stati eseguiti: 139 controlli stradali; 30 sanzioni; 22 denunce (di cui 3 stranieri e 1 minore); 2 arresti; 22 sequestri. Tra i sequestri, spiccano anche oltre 600 grammi di hashish, 27 grammi di marijuana, quasi 57 grammi di cocaina e 3 armi. Due le persone segnalate alla Prefettura come assuntori.

In sintesi, maggio è stato un mese di controlli serrati nel Trapanese, con una presenza visibile e costante delle forze dell’ordine su strade, piazze e aziende. L’obiettivo: prevenire, reprimere, ma anche monitorare da vicino le situazioni più delicate, dalla sicurezza urbana al lavoro irregolare, passando per droga e ambiente.