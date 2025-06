Si è chiusa l'edizione 2025 di "Una marina di Libri". Ecco com'è andata

11/06/2025 02:00:00

Si è chiusa ieri la sedicesima edizione di Una marina di libri 2025 che, per la prima volta, ha portato negli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa case editrici e ospiti da tutta Italia e dall’estero. Un’edizione record, 20mila presenze, che si è arricchita dall’incontro con altri festival per creare insieme un cartellone culturale condiviso con l’idea di mettere in rete delle collaborazioni che possano dare un maggiore contributo culturale.

“Una marina di libri – dice Gaetano Savatteri, direttore artistico del festival dell’editoria indipendente - ha trovato ai Cantieri Culturali alla Zisa il villaggio della sua residenza: un villaggio che si è popolato di persone, di bambine e bambini, di scrittori e scrittrici, di lettori e di lettrici. E’ stata sicuramente un’esperienza esaltante la collaborazione con le realtà esistenti, l’armonizzazione tra i residenti e gli ospiti rappresenta una grande opportunità che, in questa sedicesima edizione, ha dato a Una marina di libri un vero rilancio affinché diventi il più grande festival dell’editoria in Sicilia”.

Una festival che diventa sempre più punto di riferimento per la lettura, così Valentina Ricciardo,presidente di Una Marina di libri E.T.S. : “In occasione del talk sui Patti per la lettura in Sicilia e sull’esperienza del Patto intercomunale del Belìce e del Patto intercomunale dell Madonie, è stato anticipato l’imminente deposito alll’ARS di un disegno di legge sul Patto regionale per la lettura, misure sulla promozione della lettura e sostegno ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica di Città

che legge e che hanno sottoscritto il Patto”.

La manifestazione letteraria, nata da un’idea di Maria Giambruno, è organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi, con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e di AIE – Associazione Italiana Editori.