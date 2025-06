Erice il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2024

11/06/2025 23:15:00

il Consiglio Comunale di Erice ha approvato la proposta di delibera riguardante il Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2024. Il documento, che rappresenta la sintesi dell’attività economica dell’ente per verificare gli equilibri di bilancio e valutare l’efficacia dell’azione amministrativa, è stato illustrato da Antonella Cognata, responsabile del Settore 4 - Servizi Finanziari, alla presenza – in videoconferenza – del collegio dei revisori dei conti. Alla seduta hanno partecipato anche gli assessori della Giunta.

L’atto contabile, secondo quanto evidenziato, conferma la solidità finanziaria del Comune, la coerenza tra previsioni e risultati, e la corretta gestione delle risorse pubbliche, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

I dati ufficiali attestano, al 31 dicembre 2024, un risultato di amministrazione pari a 18 milioni 800mila euro, un patrimonio netto di 64 milioni e 267mila euro e un fondo di dotazione di 10 milioni e 980 mila euro. Non risultano debiti fuori bilancio.

Daniela Toscano, sindaca. "Ringrazio gli uffici, in particolare la responsabile del settore finanziario, il collegio dei revisori dei conti e l’assessore Agliastro per il grande lavoro svolto. A due anni dalla conclusione del mio mandato, questo atto contabile certifica che Erice sia un Comune solido, senza debiti, con fondamenta economiche stabili: un patrimonio che appartiene a tutti"

Antonio Giuseppe Agliastro, assessore alle finanze. «Al 5 giugno, solo 90 dei 391 Comuni siciliani avevano approvato il rendiconto 2024. La maggior parte di essi ha meno di 10.000 abitanti e affronta criticità meno complesse rispetto a realtà come Erice. Il nostro Comune, pur con un leggerissimo ritardo, ha dimostrato senso di responsabilità e rispetto del lavoro da parte degli uffici, nonostante le carenze di personale. I numeri certificano che il Comune è in buona salute"

Inaugurazione mostra "Niki Berlinguer - La signora degli arazzi" - Si è svolta sabato pomeriggio (7 giugno 2025), presso l’Istituto Wigner-San Francesco di Erice, l’inaugurazione della mostra “Niki Berlinguer – La signora degli arazzi”, a cura di Claudio Crescentini. La rassegna, articolata in tre sedi espositive nel cuore del centro storico (Wigner-San Francesco, Polo Museale “A. Cordici” e Chiesa di San Pietro), rende omaggio a una delle personalità più originali e coraggiose dell’arte tessile italiana del secondo Novecento.

Niki Berlinguer, artista colta e raffinata, ha saputo reinventare il linguaggio della tessitura con straordinaria intelligenza visiva e tensione culturale, portando sul telaio capolavori della pittura moderna e contemporanea con uno sguardo del tutto personale. Lungi dal semplice esercizio di trasposizione, la sua opera è una riscrittura consapevole, politica, femminile. Un’arte che unisce rigore tecnico, pensiero e memoria, al di fuori delle mode e delle scorciatoie del sistema dell’arte.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Erice Arte e dalla Fondazione Ettore Majorana, con la collaborazione del Comune di Erice, del Polo Museale “A. Cordici”, dell’associazione La Montagna del Signore e del circuito I Borghi più belli d’Italia in Sicilia, si snoda attraverso tre sedi espositive nel cuore del centro storico: Istituto Wigner-San Francesco, Polo Museale “A. Cordici” e Chiesa di San Pietro.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose personalità istituzionali e culturali. Sono intervenuti Giordano Bruno Guerri, sovrintendente della Fondazione Erice Arte, Nicola Adragna, presidente della stessa fondazione, e Lorenzo Zichichi per la Fondazione Ettore Majorana. Con loro, la sindaca Daniela Toscano, l’assessora alla cultura Rossella Cosentino, gli assessori Paolo Genco e Antonio Giuseppe Agliastro, il presidente del Consiglio comunale Ruggero Messina, il responsabile del settore cultura dott. Salvatore Denaro, e Padre Pietro Messana per l’associazione La Montagna del Signore.

Momento particolarmente intenso è stata la partecipazione di Bianca Berlinguer, giornalista e nipote dell’artista, che ha offerto un ricordo personale della nonna, restituendone non solo la dimensione culturale ma anche quella civile e familiare, come donna capace di imporsi nel campo artistico e non solo.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino al 2 novembre 2025, seguendo gli orari di apertura dei siti culturali che ospitano l'esposizione. Sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso ai singoli siti o l'Erice Card presso i tre punti di informazione turistica gestiti da F. C. Service: accanto alla stazione della funivia a valle, all'ingresso di Porta Trapani e in Piazza della Loggia. In alternativa, i biglietti sono disponibili anche alle biglietterie dei siti culturali aderenti.

Daniela Toscano Pecorella, sindaca. «Ringrazio sinceramente la Fondazione Erice Arte e il dott. Lorenzo Zichichi per aver voluto portare a Erice una mostra che è, a tutti gli effetti, un evento culturale di rilievo nazionale. È per noi un onore accogliere un progetto così curato, che restituisce visibilità a una figura artistica straordinaria.