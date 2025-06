 “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”: a Marsala, in regalo la “Maglia Avis 2025” 

11/06/2025 11:30:00

Un piccolo gesto, un grande valore. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, sabato 14 giugno, l’Avis Comunale di Marsala apre le sue porte per celebrare chi ogni giorno contribuisce a salvare vite con una donazione. E lo fa con un’iniziativa speciale: in regalo per tutti i donatori e aspiranti tali la nuova “Maglia Avis Marsala 2025”, simbolo di impegno e solidarietà.

La sede sociale sarà eccezionalmente operativa dalle ore 8:00 alle 11:30 per accogliere chi vorrà compiere un gesto di altruismo concreto. I donatori abituali potranno prenotarsi comodamente online attraverso la piattaforma https://avis-comunale-marsala.reservio.com, mentre i nuovi candidati potranno presentarsi liberamente, muniti di tessera sanitaria e documento di identità, per effettuare il test di idoneità.

«Contiamo molto sulla sensibilità della cittadinanza – dichiara il presidente Luciano Rosas – e crediamo che una ricorrenza come questa sia un momento importante per riaffermare l’essenzialità della donazione del sangue. Donare fa bene: a chi lo riceve, ma anche a chi lo fa».

L’invito è rivolto a giovani e meno giovani, perché ogni sacca di sangue può fare la differenza. Al termine della donazione o del test di candidatura, a tutti i partecipanti sarà consegnata la “Maglia Avis Marsala 2025”, un modo per dire “grazie” e per ricordare con orgoglio l’importanza di ogni singolo contributo.