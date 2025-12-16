Povertà educativa, a Trapani l’incontro Caritas “Dalla parte dei bambini”

16/12/2025 16:45:00

Si avvia alla conclusione il percorso di Avvento “Dalla parte dei bambini per seminare speranza”, promosso dalla Diocesi di Trapani per riportare al centro del dibattito la condizione dell’infanzia e le disuguaglianze che la attraversano. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 18 dicembre ed è dedicato al tema della povertà educativa, con un titolo che è già una presa di posizione: “Legami e buone pratiche per non arrendersi alla disuguaglianza”.

A intervenire sarà don Marco Pagniello, direttore nazionale di Caritas italiana, chiamato a offrire una lettura ampia del fenomeno e delle risposte possibili, a partire dai territori. Accanto al suo contributo, spazio alle testimonianze dirette: i bambini e gli educatori dei centri di aggregazione della cooperativa Koinonìa, l’esperienza della biblioteca del quartiere Sant’Alberto di Trapani, aperta presso la parrocchia grazie all’associazione Nuova Sorgente, e le attività dell’Oratorio San Giuseppe di Castellammare del Golfo.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana, si terrà al Seminario vescovile con inizio alle 16.30. A chiudere i lavori sarà il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, che tirerà le fila di un percorso pensato per trasformare l’ascolto in responsabilità e le buone pratiche in scelte concrete per la comunità.



