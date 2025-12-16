Sezioni
Povertà educativa, a Trapani l’incontro Caritas “Dalla parte dei bambini”

Si avvia alla conclusione il percorso di Avvento “Dalla parte dei bambini per seminare speranza”, promosso dalla Diocesi di Trapani per riportare al centro del dibattito la condizione dell’infanzia e le disuguaglianze che la attraversano. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 18 dicembre ed è dedicato al tema della povertà educativa, con un titolo che è già una presa di posizione: “Legami e buone pratiche per non arrendersi alla disuguaglianza”.

A intervenire sarà don Marco Pagniello, direttore nazionale di Caritas italiana, chiamato a offrire una lettura ampia del fenomeno e delle risposte possibili, a partire dai territori. Accanto al suo contributo, spazio alle testimonianze dirette: i bambini e gli educatori dei centri di aggregazione della cooperativa Koinonìa, l’esperienza della biblioteca del quartiere Sant’Alberto di Trapani, aperta presso la parrocchia grazie all’associazione Nuova Sorgente, e le attività dell’Oratorio San Giuseppe di Castellammare del Golfo.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana, si terrà al Seminario vescovile con inizio alle 16.30. A chiudere i lavori sarà il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, che tirerà le fila di un percorso pensato per trasformare l’ascolto in responsabilità e le buone pratiche in scelte concrete per la comunità.









