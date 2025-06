Calcio a 5: l'Under 19 del Marsala Futsal vola in Finale Nazionale

12/06/2025 16:30:00

Piccole grandi soddisfazioni in casa Marsala Futsal 2012: gli azzurri vincono anche la seconda gara delle Semifinali del Campionato Under 19 Regionale - Fase Nazionale contro Ulivi Village, formazione del Lazio. La ‘baby banda Torrejon’ ha dominato l’incontro passando in vantaggio con il portiere Nicolas Cosenza e conducendo la partita grazie ad una doppietta di Romano. Il primo tempo tra Marsala e Ulivi si chiude su un netto 5 a 0 e poche storie, Valenti e Colagendo - pedine importanti in questa seconda fase del Campionato sia della prima squadra che dell’Under 19 - vanno a segno per dare respiro e forza alla squadra. Nel secondo tempo gli azzurri non hanno il minimo tentennamento ed anzi completano la goleada di un sabato romano che sa già d’estate, le reti di Bonafede - il secondo goal su deviazione - e di Taormina. Per la squadra laziale solo una rete per un finale sull’8 a 1 che lascia pochi spazi all’interpretazione del match. Adesso il Marsala Futsal si prepara a sabato 14 giugno per la finalissima di Eboli contro l’Olimpia Regium dove la società cara al Presidente Paolo Tumbarello cercherà di conquistare l’ultimo titolo tricolore della stagione giovanile. Nel frattempo sempre buone notizie sul fronte del settore giovanile lilybetano: Andrea Romano e Nicolas Cosenza sono stati convocati per la KINTO Futsal Future Cup che si terrà a Cesena il 10 e 11 giugno.