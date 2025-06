Presentata l'VIII edizione de "a Scurata - Memorial Enrico Russo". Dal 22 giugno il via tra arte, musica e memoria

12/06/2025 17:30:00

Nel cuore della Sicilia occidentale, tra i bagliori del tramonto che accendono la laguna dello Stagnone e le pietre millenarie dell’antica Lilibeo, torna per l’ottava edizione la rassegna culturale “‘a Scurata – Memorial Enrico Russo”. Presentata ufficialmente nella sala Famà del Parco Archeologico di Marsala, la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate culturale italiana, grazie a un cartellone ricco, multidisciplinare e profondamente radicato nel territorio.

Ideata e organizzata dal Movimento Artistico Culturale Città di Marsala (MAC), presieduto da Salvatore Sinatra, la rassegna si è guadagnata negli anni un crescente prestigio a livello nazionale. "Ogni giorno riceviamo decine di richieste da artisti di tutta Italia", ha dichiarato Sinatra, sottolineando la portata e la credibilità raggiunte dal progetto. Un successo costruito con dedizione, visione e sinergie istituzionali, che restituisce a Marsala un ruolo centrale nel panorama culturale contemporaneo.

L’edizione 2025 segna anche il ritorno del Premio alla Carriera, che sarà conferito all’attore Nino Scardino, figura simbolica dell’arte teatrale marsalese.

Un debutto teatrale nelle terme antiche: MOT, tra mito e contemporaneità

L’inaugurazione è affidata a “MOT. Istruzioni per diventare tiranno”, opera teatrale scritta e diretta da Giacomo Frazzitta, in scena domenica 22 giugno alle 19.30 nelle terme del Parco Archeologico di Lilibeo. Una location di forte impatto simbolico e scenografico, dove storia e natura si intrecciano per dare voce a una narrazione che esplora i meccanismi del potere attraverso la storia della conquista dell’isola fenicia di Mozia da parte di Dionisio di Siracusa.

Frazzitta, nel solco del cunto siciliano, guida lo spettatore in un viaggio che è al tempo stesso riflessione politica e performance artistica, tra ironia e tragedia. Accanto a lui in scena, Antonino Rallo e la voce jazz di Arianna Rimi (Mozia), accompagnati da Sal De Vita (percussioni), Aldo Bertolino (tromba jazz), Peppe Lo Grasso (basso) e Franz Rallo (pianoforte).

Come ha sottolineato Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo, “il teatro e l’arte rappresentano un’opportunità straordinaria di valorizzazione territoriale e culturale”. L’evento si arricchisce di un percorso immersivo: visita al museo archeologico alle ore 18 (inclusa nel biglietto) e degustazione a cura delle Cantine Pellegrino alle ore 19, partner storici della rassegna.

Il Teatro a Mare “Pellegrino 1880”: palcoscenico di tufo e sale

A partire da venerdì 25 luglio, la rassegna si sposterà nel suggestivo Teatro a Mare “Pellegrino 1880”, unico nel suo genere, sospeso tra acqua e cielo all’interno delle saline Genna. Un anfiteatro ecosostenibile, realizzato con tufo e sale, immerso nella riserva naturale dello Stagnone.

Il direttore artistico Gregorio Caimi ha curato un programma di 15 spettacoli – nove concerti e sei eventi teatrali – pensato per essere un “filo di bellezza” che tesse linguaggi e visioni: jazz, cantautorato, mito, poesia e narrazione scenica. “La Scurata è un’esperienza immersiva – spiega Caimi – dove spettatori e interpreti condividono un tempo sospeso tra cielo e sale”.

Il cartellone: tra poesia, musica e memoria

Ecco gli appuntamenti principali:

25 luglio – Nino Buonocore in Jazz: l’eleganza melodica del cantautorato italiano incontra il jazz.

29 luglio – ItinerDante - Siamo Inferno di Eugenio Di Fraia: performance dantesca a cura di Naufraghi in Versi.

31 luglio – Genova per noi: omaggio alla scuola genovese con Paolo Gerbella e l’associazione Carpe Diem.

2 agosto – Anima con Lidia Schillaci: viaggio musicale nella spiritualità.

5 agosto – Le Gorgoni (regia di Alessia Angileri): doppia replica alle 19 e 21.30.

8 agosto – Il pomo della discordia di Luana Rondinelli, con un cast tutto al femminile.

12 agosto – L’isola nell’isola con Rosario Lisma & I Musicanti di Gregorio Caimi.

17 agosto – Jazz al tramonto: Lost Ways (Giuseppe Pipitone 4tet) e Jazeera di Dario Salerno.

19 agosto – Disarmo dei Corimè.

22 agosto – Dikè - La fuga di Eschilo di Giacomo Frazzitta, ispirata all’Orestea.

26 agosto – Kinisia Blues Band con Umberto Porcaro.

28 agosto – Alleria: omaggio a Pino Daniele, arrangiamenti di Aldo Bertolino.

30 agosto – Le Vispe Terese di e con Alessio Piazza, reduce dall’Italian Theater Festival di New York.

31 agosto – Chiusura con Franco Battiato Tribute: La cura dell’eterno, con Rita Botto e Mario Venuti.

La rassegna è intitolata a Enrico Russo, il cui ricordo è tenacemente custodito dalla moglie Giusy Curcio: “Enrico aleggia ancora tra le vasche della salina... ogni anno è una grande emozione”.

Il significato del Memorial e della rassegna è stato condiviso anche dalle istituzioni. L’assessore Salvatore Agate, delegato alla Promozione Turistica, ha espresso il plauso del Comune per una rassegna “che proietta Marsala in una dimensione nazionale”. Parole confermate dal deputato regionale Stefano Pellegrino, che ha sottolineato il valore del progetto come “modello di sinergia tra talento locale e reti culturali ampie”.

L’VIII edizione de “‘a Scurata – Memorial Enrico Russo” è molto più di una rassegna estiva: è un manifesto culturale, un rito collettivo che unisce memoria, arte e territorio. Un laboratorio di bellezza partecipata che, nel nome della luce del solstizio e della poesia del tramonto, rinnova ogni anno il patto tra storia e futuro. Un’occasione preziosa per Marsala e per tutti coloro che credono nel potere trasformativo della cultura.