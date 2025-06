Marsala: i progetti dei sottopassi arenati e ancora senza fondi. Diventeranno mai realtà?

12/06/2025 06:00:00

Con il ritorno dei treni sulla tratta Marsala-Trapani, è tornato anche il vecchio disagio: restare bloccati per lunghi minuti dietro un passaggio a livello chiuso. Una situazione che i cittadini conoscono bene e che sembrava destinata a risolversi con la realizzazione di alcuni sottopassi. Ma che fine hanno fatto quei progetti?

Dopo la perdita definitiva del finanziamento destinato ai sottopassi – fondi che sono stati dirottati su Ragusa – il piano infrastrutturale si è completamente arenato. Lo scorso anno, il sindaco aveva dichiarato che restavano ancora due progetti cantierabili: quello di via Grotta del Toro e quello di Terrenove Bambina. Per questi, si era in attesa delle risorse promesse dalla Regione.

Il sottopasso di via Lipari, era stato approvato dal consiglio, con tre voti contrari (Coppola, Alagna W, Genna ) ma con delle osservazioni. Ma é stato il Comitato Scientifico Regionale a bloccarlo.

Quello di Via Grotta del Toro approvato dal consiglio comunale, mentre quello di Terrenove Bambina bocciato dal consiglio ma approvato dal Comitato Scientifico. Il parere del consiglio non era vincolante ma solo ai fini delle varianti delle aree interessate.

Abbiamo cercato di approfondire la questione interpellando l’amministrazione comunale. Ne abbiamo parlato con il vicesindaco e assessore alle Grandi Opere, Giacomo Tumbarello, che ci ha confermato, al momento, l’assenza di novità concrete. I 27 milioni di euro inizialmente destinati a Marsala sono stati definitivamente persi, contrariamente a quanto sostenuto in passato dal presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano – non torneranno più indietro. Se si vuole andare avanti con il progetto bisogna attingere a nuovi fondi regionali che al momento non ci sono.

Tuttavia, l'amministrazione intende riprendere il dialogo con RFI per i progetti relativi a via Grotta del Toro e Terrenove Bambina. Secondo quanto riferito dal vicesindaco, sono in corso interlocuzioni con RFI, anche per quanto riguarda i lavori alla stazione ferroviaria di Marsala, e nei prossimi mesi potrebbero arrivare aggiornamenti.

Ma quanto tempo servirà ancora? E soprattutto: ci sono davvero le condizioni perché quei sottopassi, da anni annunciati, diventino realtà? La sensazione, per ora, è che i cittadini dovranno continuare ad aspettare… e a restare fermi dietro le sbarre abbassate.