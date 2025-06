Inceneritori in Sicilia. "Modello di gestione rifiuti scellerato"

12/06/2025 18:00:00

“Esprimo forte rammarico per quanto sta avvenendo in Sicilia dove, con i progetti di realizzazione degli inceneritori a Palermo e Catania, Schifani procede in direzione ostinata e contraria alla salute dei territori”. Lo dichiara in una nota la deputata M5s Daniela Morfino.

“Questo è un requiem per l’economia circolare e per i princìpi che essa sottende, che sono alla base del dna politico del M5S. Per tale ragione, da componente della VIII Commissione della Camera, ma anche da cittadina che è scesa in campo per affermare il valore della tutela ambientale, credendo nella necessità di un cambio di passo culturale nella gestione dei rifiuti in un’ottica di sostenibilità ambientale, guardo con profonda tristezza a un piano anacronistico che saluta da lontano la transizione ecologica”.

“Possono usare tutti gli eufemismi che vogliono, gettare ulteriore fumo negli occhi dei siciliani oltre a quello delle emissioni nocive che così facendo arriveranno, ma ci avranno sempre contro, a Roma come nei territori”.

“Lo dicevo l’anno scorso, lo ribadisco ora: per quanto riguarda Palermo, un inceneritore a Bellocampo è una scelta scellerata che, temo proprio, nel tempo presenterà un conto alla collettività. Ci pensi, chi sta procedendo su questa strada obsoleta, rischiosa e fallimentare, impattante su salute pubblica e ambientale – conclude.