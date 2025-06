Trapani, la terrazza è bella ma la spiaggetta è sommersa dalle alghe: il Comune spiega perché

13/06/2025 09:13:00

Una terrazza panoramica, una nuova porta sulle mura di Tramontana, una spiaggia potenzialmente splendida. Ma alla Porta di via Botteghelle, più che la bellezza, oggi colpisce l’abbandono. La battigia è invasa dalla posidonia spiaggiata, mai rimossa davvero, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione. Il sindaco Tranchida e l’assessore Barbara si sono presentati in loco per chiarire: «Non si può rimuovere per legge, se non temporaneamente e solo in aree autorizzate, che però risultano sature».

Nel frattempo, l'unica soluzione è appellarsi ai cittadini perché portino pazienza e siano collaborativi, in attesa di incontri con il Demanio e di un’opera anti-erosione che partirà, forse, a settembre. Intanto, a pochi metri dal mare, campeggiano rifiuti ingombranti come frigoriferi e la “bonifica manuale” pare più uno slogan che una realtà. E mentre si promettono pulizie giornaliere da luglio, la spiaggetta resta impraticabile. Trapani si affaccia sul mare, sì, ma con troppa retorica e poca manutenzione.