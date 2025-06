13 Giugno: Israele ha attaccato l'Iran, precipita aereo, brigadiere ucciso

13/06/2025 07:09:00

E' il 13 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Stanotte l’esercito israeliano ha scatenato un attacco contro l’Iran: sono stati bombardati siti nucleari e militari ma anche centri del potere a Teheran. Gli Usa hanno detto di essere stati informati ma di non aver alcun ruolo nell’operazione (che continuerà, a sentire le parole di Netanyahu)

• Un Boeing 787 è precipitato dopo il decollo in un aeroporto a nord-est dell’India, sventrando alcuni palazzi. I morti sono 300, si stima. Solo un passeggero è sopravvissuto





• Un brigadiere capo dei carabinieri, Carlo Legrottaglie, è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana (Brindisi). Aveva 59 anni ed era all’ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Anche il suo assassino è stato colpito a morte

• Due attivisti italiani pro Pal che volevano partecipare a una manifestazione contro le stragi a Gaza sono stati bloccati al Cairo

• Trump è tornato all’attacco sui dazi per le auto e su quelli per l’Europa. Le Borse hanno reagito male

• La Danimarca ha firmato un accordo che concede basi militari agli Usa. Un peso determinante lo hanno avuto le parole di Trump sulla Groenlandia: gli americani avevano già preparato piani d’attacco, aveva detto il segretario Usa alla Difesa

• Continuano le proteste nelle città statunitensi. Il governatore trumpiano del Texas ha mobilitato 5 mila uomini della Guardia nazionale per reprimerle

• Il segretario generale della Nato Mark Rutte si è incontrato a Roma con Giorgia Meloni: hanno parlato dell’aumento delle spese militari, che Palazzo Chigi vorrebbe diluire in 10 anni

• L’ex leader della Cisl Luigi Sbarra è stato nominato dalla premier sottosegretario con delega per il Meridione

• Una vertebra umana e uno slip sono stati trovati nel giardino di Vasile Frumuzache, il romeno che ha confessato l’omicidio di due escort. Si sospetta che sia un serial killer al servizio di organizzazioni che sfruttano la prostituzione

• Il Tar del Lazio ha concesso a Unicredit più tempo per realizzare l’ops su Banco Bpm

• Una Tesla senza guidatore si aggirava nel centro di Roma: è l’ultimo epserimento di guida autonoma compiuto dalla casa automobilistica di Elon Musk

• La nuova Siria ha reso obbligatorio il burkini per le donne che vanno in spiaggia o in piscina

• Il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez si è scusato pubblicamente dopo la scoperta di un caso di corruzione di un esponente del suo partito

• I droni dei narcotrafficanti hanno paralizzato per alcune ore il traffico aereo dello scalo di San Paolo del Brasile

• Palazzo Madama ha approvato la prima legge che disciplina le attività spaziali e che inciderà sulle scelte delle reti satellitari in Italia

• Due nuove inchieste sono state aperte dulla banda dell’Uno bianca che terrorizzò l’Emilia e le Marche negli anni Novanta

• La ricerca di un nuovo ct per la Nazionale italiana non è ancora conclusa: Gravina prende tempo, Gattuso resta il favorito ma si fa avanti anche Mancini

• In un museo di Verona due turisti hanno semidistrutto una preziosa opera d’arte realizzata con cristalli Swarovski

• Sono morti il partigiano ligure Sergio Leti (100 anni), l’attore americano Harris Yulin (88), l’artista tedesco Günther Uecker (95)

Titoli

Corriere della Sera: Le richieste Nato / su spese e Difesa / I paletti di Meloni

la Repubblica: Iran, la sfida nucleare

La Stampa: «L’Ue si armi prima che sia tardi»

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, tasse rinviate al 21 luglio

Avvenire: Costi atomici

Il Messaggero: La strage del Boeing

Il Giornale: Governo record: / mai così tanti / italiani al lavoro

Leggo: Ecatombe in India

Qn: Pressing Nato: più fondi / Sì dell’Italia ma in 10 anni

Il Fatto: Meloni annette la Cisl, / il sindacato governativo

Libero: Le nuove sfide di Giorgia

La Verità: Il blocco delle euro 5 è solo l’inizio

Il Mattino: Lavoro stabile, numeri record

il Quotidiano del Sud: Israele pronto a colpire / i siti nucleari dell’Iran

il manifesto: Contratto / separato

Domani: Sfilate militare e pieni poteri / La svolta autoritaria di Trump