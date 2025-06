Dattilo capitale del folklore: dal 27 al 29 giugno un viaggio nell’anima siciliana

13/06/2025 08:52:00

Dal 27 al 29 giugno, il borgo trapanese di Dattilo si trasforma nella capitale del folklore siciliano con la manifestazione “Dattilo Capitale del Folklore”, evento clou del Dattilo Cannolo Fest.

Ogni sera, a partire dalle 18:00, il paese sarà animato da spettacoli di musica, danze popolari e costumi tradizionali, in un'atmosfera che celebra l’identità più autentica dell’Isola. Aprirà il 27 giugno il Coro Città di Trapani, seguirà il 28 il gruppo Val di Mazara, mentre il 29 si chiuderà con I Burgisi di Marsala, per un crescendo di emozioni e tradizione. Promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e organizzato dalla Pro Loco Dattilo APS, l’evento mira a salvaguardare le espressioni popolari siciliane e a stimolare un turismo culturale e destagionalizzato. “Dattilo Capitale del Folklore” non è solo festa, ma un atto di resistenza culturale, un’opportunità di crescita per il territorio e un invito a riscoprire le proprie radici.

L’evento è inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.