14 Giugno: razzi su Tel Aviv, Israele continua a bombardare l'Iran, il mondo trema

14/06/2025 07:44:00

E' il 14 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

L’attacco dell’esercito israeliano di giovedì notte all’Iran ha provocato 78 morti, centinaia di feriti e l’azzeramento dei vertici militari iraniani. L’Iran ha reagito ieri sera: centinaia di razzi – quasi tutti intercettati – sono piovuti su Tel Aviv, provocando due morti e numerosi feriti, e su altre città israeliane

• Netanyahu si è rivolto agli iraniani invitandoli a ribellarsi a un regime dispotico e sanguinario. Poi ha confermato che non intende sospendere le ostilità e che vuole smantellare la minaccia del nucleare iraniano. Anche Khamenei ha detto che le ostilità continueranno, e un portavoce iraniano ha definito i negoziati con gli Stati Uniti su un accordo nucleare, in programma domenica, ormai privi di significato





• Trump si è complimentato per l’operazione militare israeliana e ha ammonito gli iraniani: trattate o subirete guai maggiori. Putin sostiene Teheran e si è offerto come mediatore

• Meloni ha riunito i ministri e parlato con Netanyahu: gli ha assicurato l’appoggio sulle preoccupazioni per il nucleare iraniano ma lo ha anche invitato a ritornare alla linea del negoziato avviata da Trump. La premier ha poi parlato con il presidente Usa, con Merz e con von der Leyen

• Oggi a Washington Trump celebra i 250 anni dell’esercito Usa e il suo 79esimo compleanno con una sfilata da 45 milioni di dollari. Si attendono contestazioni dal movimento di protesta No Kings

• Oggi papa Leone XIV si collegherà in diretta con migliaia di fedeli della sua Chicago. Probabilmente parlerà anche di temi sgraditi al presidente americano, come quello degli immigrati

• Trump se l’è presa con le borse di studio Fullbright

• Un giudice Usa ha bloccato gli ordini presidenziali sull’uso della Guardia nazionale ma è stato a sua volta bloccato dalla Corte Suprema

• È stati arrestato in Grecia il presunto assassino della donna e della neonata trovate morte a Villa Pamphili. Si tratta di un americano di 46 anni: è stato individuato perché si era tenuto con sé il cellulare

• Chantal, la bimba rapita dalla madre 13 anni quando aveva 14 mesi, è stata ritrovata in Ungheria. Il padre italiano confida di riaverla

• Un guasto ai flap potrebbe essere all’origine del disastro aereo avvenuto in India che ha causato quasi 300 morti

• Re Carlo d’Inghilterra celebra oggi il suo finto compleanno: è tradizione che il re, nato a novembre, festeggi anche durante la bella stagione, quando c’è bel tempo. Nel frattempo i giornali inglesi hanno scritto che il suo tumore sarebbe incurabile

• Le previsioni della Banca d’Italia confermano un Pil in crescita modesta, anche a causa dei dazi e delle tensioni internazionali

• Con il nuovo sistema Google Meet le parole di chi parla in videochiamata potranno essere tradotte in tempo reale in un’altra lingua da un «doppiatore» digitale

• Una sonda è riuscita a trasmettere le prime immagini del polo Sud del Sole

• Secondo uno studio europeo il caldo record ha ucciso in due anni 100 mila persone

• A Bergen, in Norvegia, è stato messo a punto un sistema che aspira e smaltisce i rifiuti

• La conferenza delle Regioni ha dato il via libera all’abbattimento di 800 mila uccelli protetti

• Il presidente Mattarella parteciperà oggi ai funerali del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco

• La Procura di Napoli indaga sull’autenticità della laurea di Maria Rosaria Boccia

• Sono stati chiesti gli arresti domiciliari per il reato di corruzione nei confronti di Ilaria Bugetti, sindaca di Prato (Pd)

• A Biella una giovane donna è stata violentata da un muratore che le aveva ristrutturato l’appartamento. Lo stupro è avvenuto mentre in casa c’era il figlio della vittima, 4 anni

• In Veneto un uomo di 47 anni è stato condannato per aver vessato e violentato sia la moglie che l’amante, portata sotto lo stesso tetto

• Tadej Pogačar ha dominato la sesta tappa del Giro del Delfinato

• Sono morti Franzo Grande Stevens (97 anni), che fu avvocato dell’Avvocato Agnelli, e Barbara Siciliano (52), campionessa di pallavolo

Titoli

Corriere della Sera: Israele attacca l’Iran: è guerra

la Repubblica: Israele-Iran, è guerra

La Stampa: Il mondo trema

Il Sole 24 Ore: Estesi agli / elettrodomestici / i dazi Usa al 50% / sull’acciaio

Avvenire: E ancora un’altra guerra

Il Messaggero: Israele-Iran, è guerra

Il Giornale: Guerra al male

Qn: Un’altra guerra

Il Fatto: Il terrorista / Netanyahu / ci mette tutti / nel mirino

Libero: Stanno pure con gli ayatollah

La Verità: Ci mancava / solo un’altra / guerra

Il Mattino: Di guerra in guerra

il Quotidiano del Sud: «Un guerra. Ed è solo l’inizio»

il manifesto: Ordine di guerra

Domani: È guerra totale tra Israele e Iran / Il regime colpito al cuore reagisce