Su RaiPlay  un “Almanacco mafioso” per raccontare la storia di Cosa Nostra

16/06/2025 20:00:00

Dieci date, dieci tappe decisive, dieci episodi che ricostruiscono il filo oscuro che lega la mafia alla storia d’Italia. Dal 16 giugno sarà disponibile su RaiPlay Sound “Almanacco mafioso”, il nuovo podcast originale ideato e realizzato da Peter Freeman e Francesco La Licata, due voci autorevoli del giornalismo narrativo e dell’inchiesta antimafia.

Il podcast si presenta come un vero e proprio almanacco narrativo: ogni puntata parte da una data simbolica per illuminare un nodo della vicenda di Cosa Nostra e, con essa, del nostro Paese. L’intento è duplice: offrire una cronaca precisa e avvincente degli eventi e al tempo stesso stimolare una riflessione civile sul rapporto tra criminalità organizzata e istituzioni.

Una cronologia del crimine

Il viaggio parte prima dell’unificazione nazionale, con “Il nome della Cosa”, un racconto delle origini oscure della mafia, quando una “trista associazione” agiva nell’ombra tra riti arcaici e protettori insospettabili. Si prosegue poi con l’omicidio di Emanuele Notarbartolo nel 1893, primo caso di “omicidio eccellente”, che svela le prime connivenze tra potere politico, finanza e criminalità.

Durante il fascismo, come racconta la terza puntata “La viscida piovra”, la parola “mafia” sparisce dai giornali, ma non dalla realtà. La repressione si fa violenta, affidata anche a corpi speciali segreti. Con l’arrivo degli Alleati, si apre una nuova fase in cui la mafia rialza la testa, tra mire separatistiche e nuove strategie di potere.

Gli episodi successivi ricostruiscono la modernizzazione criminale: “Eroina e cemento” racconta lo sviluppo del traffico di droga e gli scempi edilizi degli anni '60 e '70; “Da Ciaculli a Catanzaro via Corleone” e “Il golpe corleonese” descrivono l’ascesa violenta del clan dei Corleonesi, dominato da Totò Riina.

La narrazione entra poi nel cuore degli anni Ottanta con “Il giorno di San Michele”, data simbolo dell’arresto di Tommaso Buscetta e dell’inizio del fenomeno dei pentiti. La mafia entra in crisi, lo Stato inizia a reagire. Con “U’ Maxi”, si entra nel vivo del più grande processo mai celebrato contro Cosa Nostra, che vede Buscetta testimone chiave.

Infine, “Dai veleni alle stragi” è un doloroso epilogo che ripercorre i momenti bui degli anni Novanta: le campagne di delegittimazione, i depistaggi e le stragi di Capaci e via D’Amelio, che costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino.

Una memoria civile

“Almanacco mafioso” non è solo un podcast sulla mafia: è un atto di memoria collettiva. È un modo per riannodare i fili di una storia che ancora oggi pesa sulla coscienza del Paese. Con uno stile sobrio, rigoroso e appassionato, Freeman e La Licata offrono agli ascoltatori uno strumento per capire, ricordare e non voltarsi dall’altra parte.

In un’epoca in cui la mafia sembra sempre meno visibile ma non meno presente, ricordare diventa un dovere. Dal 16 giugno, “Almanacco mafioso” sarà un’occasione per farlo, episodio dopo episodio.