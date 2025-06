Trapani, la “Piazzetta del Tramonto” è diventata un locale. Il Movimento Stop: “Dov’è finito lo spazio pubblico?”

16/06/2025 16:30:00

C’era una volta la “Piazzetta del Tramonto”. Uno scorcio tra le mura storiche di Trapani, affacciato sul mare, da cui ammirare le Egadi e il sole che scende sull’acqua. Uno spazio pensato per tutti, che l’Amministrazione comunale aveva promesso di recuperare e rendere fruibile, magari anche balneabile.

Ma oggi quello spazio è quasi del tutto occupato da un locale privato, tra tavolini, dehors e consumazioni obbligatorie. È questa la denuncia del Movimento Stop, che con una lettera aperta ha chiesto al Consiglio comunale di fare chiarezza.

“Non ce l’abbiamo con chi gestisce il locale, avrà avuto tutte le autorizzazioni - scrivono - Ma vogliamo sapere perché si è rinunciato al progetto originario, e se i trapanesi potranno mai tornare a godere liberamente di quel luogo”.

La spiaggetta di fronte alla Colombaia, pubblicizzata e frequentata da turisti e residenti, è diventata di fatto un’area privata, dove – è il senso della provocazione – per sedersi bisogna consumare. E sul fronte balneazione, tutto fermo: nessuna notizia sulla possibilità di farci il bagno.

Il Movimento Stop, nato a sostegno della candidatura di Maurizio Miceli e guidato da Nino Perria, chiede che i consiglieri comunali si esprimano: “Vogliamo capire se dobbiamo dire addio per sempre alla fruizione libera della Piazzetta del Tramonto, o se c’è ancora speranza di rivederla pubblica, com’era stato promesso”.

Lettera aperta ai Consiglieri Comunali

"Ah, che splendore, la “Piazzetta del Tramonto” che si insinua tra tra le mura del centro storico, uno spazio da dove ammirare liberamente, l’acqua verde azzurro cangiante, le Isole Egadi, il Tramonto. Un sogno?.... Forse sì, a partire dal 2021 l’amministrazione comunale si era adoperata con l autorita’ portuale , con il demanio ad avere in concessione questo spazio incantevole unico con l intenzione di recuperarlo,bonificarlo, allargarlo addirittura demolendo un manufatto esistente e con tutta l intenzione di poter far dichiarare balneabile quell incantevole tratto di costa, un impegno quello del Sindaco Tranchida e della sua Amministrazione Lodevole.

Ma abbiamo scritto Forse si ...per un motivo ben preciso.



Da circa un paio di anni invece La Spiaggetta del Tramonto che tutti aspettavamo di fruire liberamente, nel frattempo pubblicizzata e diventata giustamente famosa e sempre piu’ frequentata, è diventata quasi inaccessibile .

Quella che doveva essere la Piazzetta del Tramonto dei Trapanesi, luogo magico da dove godere liberamente di uno splendido tramonto sulle Egadi e la spiaggetta recuperata e balneabile fronte colombaia ecc eccc ecc che fine ha fatto? è diventata un formato come? stata data in concessione ad un privato che l ha quasi totalmente occupata con dei Dehors destinati alla sua attivita’ di pub/ristorante.



Premesso che in questa lettera aperta di chiarimenti non vogliamo attaccare nessuno benche’ meno il privato che oggi ha in concessione quei luoghi, ci mancherebbe sicuramente avra’ fatto tutto nella massima legalita’.

Quello che vogliamo chiedere, all Amministrazione su richiesta di molti cittadini ma anche di molti turisti amici, è prima di tutto perche’ il si abbandona l originario progetto?



Se ci sia la possibilita’ valutando a questo punto le condizioni previste dalla concessione di permettere a tutti di fruire di questo spazio senza l imbarazzo di pensare di dover consumare necessariamente qualcosa insomma che sia piu chiara e netta a tutti la differenza tra lo spazio pubblico e il locale commerciale.

Se la possibilita’ di balneazione si stia portando avanti e se possibile farci il bagno in quella spiaggetta non ne abbiamo saputo piu nulla.

Chiediamo ai consiglieri comunali tutti che ci rappresentano di darci delle risposte e farci capire se dobbiamo dire addio per sempre alla fruizione libera e incondizionata della Piazzetta del Tramonto o se per godercela in pace con la coscienza dobbiamo mettere le mani in tasca per una consumazione.

Ringraziamo per l attenzione e attendiamo risposte .

MOVIMENTO STOP"