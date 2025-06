17 Giugno: Israele colpisce la tv di Teheran, G7 in Canada, arriva Trump Mobile

17/06/2025 07:01:00

E' il 17 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’aviazione israeliana ha colpito a Teheran il palazzo della tv di stato iraniana Irib. Alla giornalista che era in diretta sono cominciati a piovere calcinacci in testa

• Netanyahu ha detto esplicitamente che l’uccisione di Khamenei farebbe finire la guerra

• Secondo il Wall Street Journal e Reuters l’Iran ha chiesto ad alcuni Paesi arabi di far intervenire Trump per avere una tregua al più presto

• Gli iraniani vedono spie del Mossad ovunque: 28 sospetti sono stati arrestati, uno impiccato, il governo dice di diffidare di estranei con occhiali da sole e grosse borse

• Al G7 in Canada i leader, Trump compreso, hanno chiesto la de-escalation nello scontro tra Israele e Iran

• A Gaza 38 persone che erano in fila per ricevere gli aiuti sono morte sotto i colpi dell’Idf

• L’Ue vuole proporre agli Usa un accordo per i dazi al 10

• I figli di Trump hanno presentato l’operatore telefonico Trump Mobile, che venderà anche un telefono color oro, il T1 Phone, a 499 dollari

• In Veneto Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la frana avvenuta in Cadore

• A Capua (Caserta) un giovane di 17 anni di origini gambiane è stato ucciso da un aiuto cuoco di 21 di origini bengalesi nella cucina di una masseria

• Ad Angera (Varese) un anziano ha sparato alla moglie ricoverata e poi a se stesso

• A Messina una donna si è butatta dal balcone con la figlia di tre mesi, che è morta

• A Legnago (Verona) un bambino di 8 anni è morto in un incidente stradale, suo fratello di 11 e sua mamma sono gravi, e a Marsciano (Perugia) un bambino di 14 anni è morto facendo il bagno in un laghetto artificiale

• A Marcaria (Mantova) un anziano ha investito e ucciso la moglie mentre faceva la retro

• La Cassazione ha stabilito che la durata della resistenza ad una violenza sessuale è «irrilevante» ai fini della configurazione del reato





• La benzina ha superato 1,7 euro al litro

• Nel 2024 le persone che sono andate alla Caritas sono state il 62,2 per cento in più rispetto al 2014

• Meta ha detto che metterà la pubblicità su Whatsapp, nella sezione Aggiornamenti

• Il cestista Achille Polonara, 33 anni, ha la leucemia

• Nel torneo di Halle la coppia Sinner-Sonego è stata battuta da Karen Khachanov e Alex Michelsen per 2-6 7-5 10-3

• Da settembre alle superiori sarà vietato il telefono

• A Terni i detenuti hanno protestato per il caldo, e ad Aosta tre detenuti sono barricati in un reparto da tre giorni

• È iniziato ieri mattina lo smantellamento della gru che da una ventina d’anni si trova davanti agli Uffizi di Firenze

• Ai Nastri d’Argento la regista Francesca Comencini ha vinto 5 premi

• Sono morti il politico Emerenzio Barbieri (84 anni) e l’ex bambina che nascose gli ebrei in soffitta Nora Cambi (91)

Titoli

Corriere della Sera: Raid e morti, l’Iran vuole trattare

la Repubblica: “Uccidere Khamenei”

La Stampa: Trump: “Evacuate Teheran”

Il Sole 24 Ore: Transizione 4.0, / prenotabili / da oggi i crediti / d’imposta

Avvenire: Da bomba a bomba

Il Messaggero: Teheran pronta a trattare

Il Giornale: Gli ayatollah chiedono pietà

Leggo: Bombe sulla tv di Stato iraniana

Il Fatto: Macché Israele: l’Ue / vota sui cani e i gatti

Libero: L’Iran collassa sulla sinistra

La Verità: Quanto può resistere l’Iran / e che cosa rischia Israele

Il Mattino: «Teheran vuole negoziare»

il Quotidiano del Sud: «Fermate le bombe, trattiamo»

il manifesto: Bombe / in libertà

Domani: Israele bombarda la tv iraniana / Gli ayatollah puntano su Trump