Trapani Shark in Champions: granata direttamente ai gironi

18/06/2025 07:00:00

La Trapani Shark è in Champions League. I granata sono stati inseriti tra i 29 club già ammessi alla fasr a gironi e, pertanto, faranno il loro esordio nella terza competizione europea più importante.

Un successo per i trapanesi che hanno meritato la qualificazione grazie a una superlativa stagione in serie A, culminata con il secondo posto al termine della stagione regolare e la semifinale playoff.

L'Italia sarà rappresentata da 3 formazioni, due ammesse direttamente ai gironi con la Trapani Shark e Trieste, mentre Reggio Emilia dovrà affrontare il turno preliminare già a partire da settembre.

Appena poche ore prima dell'annuncio dell'ingresso della Trapani Shark in Champions era arrivato anche l'annuncio della società per l'iscrizione al prossimo campionato di serie A e, pertanto, per i granata si tratta di una giornata certamente da incorniciare.

La società, intanto, si guarda attorno per la costruzione della nuova squadra. Il perno sarà ancora coach Jasmin Repesa che, dopo l'eliminazione con Brescia, è tornato a casa, in Croazia, per ricaricarsi in vista della nuova stagione.

Sarà lui a dover dare l'ok per l'innesto dei nuovi giocatori, a cominciare dal pivot chr dovrà sostituire Chris Horton, che ha lasciato Trapani per trasferirsi a Venezia. Non è bastata la proposta di rinnovo con un aumento del 40% dell'ingaggio per farlo rimanere in granata ancora un anno e, quindi, la Shark dovrà intervenire in modo sostanziale proprio nel ruolo di pivot.

Con Horton già andato via e con il ritorno di Pleiss che, però, non ha convinto nella prima parte della passata stagione, la Shark, quindi, deve individuare un paio di pivot di livello perché, dalla prossima stagione, oltre al campionato, i granata saranno impegnati anche in un altro torneo, con le gare in programma a metà settimana.