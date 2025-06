Partanna. Accoltella un uomo per un parcheggio, e in casa gli trovano anche droga

18/06/2025 10:08:00

Una lite per un parcheggio è sfociata in un’aggressione a colpi di coltello nel centro di Partanna. Poi gli trovano anche della droga in casa.

Protagonista un giovane di 27 anni, arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione del personale sanitario, allertato per una persona ferita da arma da taglio. La vittima, trovata riversa a terra con una coltellata al petto, è stata immediatamente soccorsa. Le sue condizioni, pur serie, non sono gravi: la prognosi è di 30 giorni.

Dalle prime dichiarazioni raccolte dai Carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione legata a un parcheggio. Le testimonianze hanno permesso ai militari di risalire rapidamente all’identità dell’aggressore, rintracciato poco dopo nella sua abitazione.

Ed è proprio nella casa del 27enne che è scattata la seconda sorpresa: durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato circa 150 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, cinque piante di cannabis, semi, lampade per la coltivazione indoor e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Rinvenuti anche 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di Partanna, con divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accoltellamento.