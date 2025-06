Controlli stradali a Castelvetrano: quattro denunce e tre segnalazioni per droga

19/06/2025 14:10:00

Servizio straordinario dei Carabinieri a Castelvetrano per rafforzare i controlli sulla circolazione stradale, come deciso durante il recente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Trapani.

Durante i posti di blocco dislocati in diverse zone della città, i militari hanno denunciato:

- un 32enne di Mazara del Vallo, trovato con un bastone nascosto nell’auto, senza riuscire a fornire una spiegazione sul possesso;

- un 60enne di Castelvetrano, trovato con un coltello;

- un 31enne straniero, denunciato per guida in stato di ebbrezza e anche lui trovato con un coltello;

- un 58enne di Salemi, risultato positivo alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Durante i controlli, tre persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Trapani per possesso di droga a uso personale.

L’attività rientra nell’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza sulle strade e contrastare comportamenti pericolosi o illegali.