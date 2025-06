San Vito Lo Capo, controlli dei NAS in ristoranti e pasticcerie. Denunce e multe

19/06/2025 12:53:00

Controlli a tappeto dei Carabinieri del NAS di Palermo, in collaborazione con la Compagnia di Alcamo, nel territorio di San Vito Lo Capo. L’obiettivo: verificare il rispetto delle norme sanitarie nelle attività commerciali, in particolare nei settori della ristorazione e della produzione alimentare.

Il bilancio? Denunce, sequestri e sanzioni per un totale di circa 15.000 euro.

Pasticceria nel mirino: magazzino irregolare e etichette non conformi

In una pasticceria del centro, i militari hanno accertato che il titolare utilizzava come laboratorio un magazzino seminterrato non autorizzato sotto il profilo sanitario. Non solo: all’interno dell’attività sono state sequestrate oltre 100 confezioni di creme spalmabili, a causa di irregolarità e difformità nell’etichettatura dei prodotti.

Tre ristoranti sanzionati: locali non in planimetria e carenze HACCP

Nel corso dei controlli, sono stati ispezionati anche tre ristoranti, i cui titolari avrebbero utilizzato locali non compresi nelle planimetrie autorizzate e anch’essi privi del necessario nulla osta sanitario.

Presso le strutture, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 22 chili di generi alimentari, in quanto non erano state rispettate le procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), obbligatorio per garantire la sicurezza alimentare.

Le sanzioni

In totale, al termine dell’operazione, sono state elevate sette sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 15.000 euro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto in vista dell’intensificarsi delle presenze turistiche nella zona. San Vito, meta gettonata nel periodo estivo, si conferma al centro dell’attenzione per le autorità sanitarie e le forze dell’ordine.