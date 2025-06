4milioni di Fondi Unesco per 70 comuni siciliani: nessuno nel Trapanese

19/06/2025 20:00:00

Trapani resta al palo. È l’unica provincia siciliana a non ricevere nemmeno un euro dei 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana per i 70 comuni dell’Isola che ospitano siti o geo-parchi riconosciuti dall’Unesco. Lo stabilisce il decreto firmato dall’assessore regionale alla Funzione pubblica e Autonomie locali, Andrea Messina, che intende sostenere progetti di valorizzazione culturale, artistica e naturalistica nei territori simbolo della Sicilia.

Un’assenza che pesa, soprattutto alla luce del valore storico e paesaggistico di molte aree del Trapanese, escluse nonostante l’obiettivo dichiarato sia proprio quello di «rafforzare l’attrattività dei territori che incarnano l’identità siciliana».

«Con questo intervento – ha dichiarato l’assessore Messina – sosteniamo i Comuni che custodiscono luoghi simbolo della Sicilia. Non solo riconosciamo il loro valore, ma investiamo sulla loro capacità di generare cultura, turismo e sviluppo. È un’azione concreta che mira a creare reti territoriali forti e a valorizzare ciò che rende la nostra terra unica agli occhi del mondo».

La ripartizione delle risorse, stabilita secondo i criteri previsti dalla legge regionale 6/2015 e basata sul numero di residenti, ha premiato soprattutto le province di Palermo e Catania, che insieme raccolgono ben 45 dei 70 comuni beneficiari. Palermo è in testa con 23 comuni, seguita da Catania con 22.

Presenti, seppur con numeri minori, anche Enna (9 comuni), Siracusa (6), Ragusa (3), Messina (4), e con un solo comune ciascuna le province di Agrigento (Agrigento) e Caltanissetta (Resuttano). Un’assenza clamorosa quella di Trapani, che pur vantando siti d’interesse storico, paesaggistico e culturale, non figura nella mappa dei finanziamenti.

Una situazione che rischia di alimentare polemiche e interrogativi sulla rappresentatività dei criteri adottati e sulla capacità della provincia di Trapani di entrare in rete con i circuiti Unesco riconosciuti a livello internazionale. Per ora, tuttavia, il decreto è legge e per il Trapanese l’occasione è sfumata. Qui il link completo dei comuni.