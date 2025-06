Operaio muore schiacciato da un mezzo meccanico in una cava

20/06/2025 09:29:00

Ancora una vittima sul lavoro in Sicilia. Un drammatico incidente si è verificato a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, dove un operaio di 65 anni, Elio Reina, originario di Cammarata (Agrigento), ha perso la vita mentre era impegnato in attività all'interno di una cava.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico utilizzato per le operazioni estrattive. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Reina non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La cava in cui si è verificata la tragedia è di proprietà di un imprenditore di San Giovanni Gemini. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La salma è già stata restituita alla famiglia. I funerali di Elio Reina, che lascia la moglie e due figli, si terranno oggi alle 15:30 nella chiesa madre di Cammarata.