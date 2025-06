Il cordoglio di Turano per Carpinteri

20/06/2025 18:06:00

"La scomparsa di Peppe Carpinteri mi addolora profondamente. Per me non è venuto a mancare non solo un amico vero, leale e generoso, ma anche un politico arguto, capace di leggere i bisogni del territorio e di dare risposte concrete. Abbiamo fatto politica insieme per vent’anni. È stato al mio fianco come assessore alla Provincia e in tutto quel lungo percorso ho sempre potuto contare sulla sua serietà, sul suo equilibrio e su una passione autentica per la cosa pubblica. Peppe amava la sua terra e si è sempre speso per il bene della comunità, con grande umanità e senso di responsabilità. Un pensiero affettuoso alla moglie Maria e ai figli Giovanni e Laura: il mio più sincero abbraccio a tutti voi in questo momento di immenso dolore. Il suo ricordo, e il suo esempio, resterà vivo in tutti noi".

Così in una nota l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano.