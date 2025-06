Trapani dice addio a Peppe Carpinteri

20/06/2025 08:10:00

Trapani piange la scomparsa di Peppe Carpinteri, figura storica della politica cittadina, già consigliere comunale, consigliere provinciale assessore.

A dare l’annuncio è stato il figlio, Giovanni Carpinteri, con un messaggio carico di dolore ma anche di gratitudine per la vita e il cammino del padre: “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa di mio padre, un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e al bene della nostra città. Non è semplice trovare le parole per descrivere ciò che rappresentava per noi e per chi lo ha conosciuto: un punto di riferimento, un esempio di integrità, forza, passione civile e amore per la propria terra.”

Il ricordo di un amico: Fabio Bongiovanni

Tra i primi a esprimere cordoglio, l’ex assessore Fabio Bongiovanni, che con un lungo e affettuoso messaggio ha ricordato l’amico e maestro: “Perdo un amico vero, un politico d’altri tempi, un maestro di rara intelligenza e grandi capacità, accompagnate da formidabili doti umane da tutti riconosciute. Sempre democristiano nel cuore, sindacalista nell’animo, amministratore attento e appassionato. Difensore accanito del territorio, infaticabile, ingegnoso, sempre sorridente. Che grande perdita.”

Le esequie

La famiglia, visibilmente commossa dalle numerose manifestazioni di affetto ricevute, ha annunciato che nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli delle esequie, per permettere a chi vorrà di salutarlo per l’ultima volta. “La sua eredità vive nelle tante persone che ha saputo rappresentare con onestà. Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza”, conclude Giovanni Carpinteri.