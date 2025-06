 Marsala, via dello Sbarco trasformata in discarica di rifiuti

20/06/2025 07:00:00

Non si arresta l’abbandono dei rifiuti in via dello Sbarco. Come documentato nella foto pubblicata da Tp24, l’area continua a essere utilizzata come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Qualche giorno fa avevamo denunciato la presenza di sacchi della spazzatura sul marciapiede, ma nulla sembra essere cambiato. Anzi, la situazione sembra peggiorare. Ieri, un nostro lettore ci ha inviato un’ulteriore segnalazione, corredata da una foto scattata sul posto, che mostra ancora una volta l’inciviltà di chi continua a gettare rifiuti in strada, incurante del decoro urbano e delle regole.

Una situazione che si ripete quotidianamente e che richiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e degli organi preposti ai controlli.