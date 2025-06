Mazara, la costa trasformata in discarica: bottiglie di plastica e vetro abbandonate

21/06/2025 09:36:00

Mazara del Vallo, ancora una volta, vittima dell’inciviltà. Una segnalazione arrivata da un nostro lettore documenta lo stato vergognoso in cui versa un tratto della costa cittadina, precisamente quello compreso tra Piazzale Quinci e la Lega Navale. Qui, dove la bellezza del mare incontra la passeggiata urbana, il panorama è deturpato da decine di bottiglie abbandonate.

Sotto il muretto che delimita il lungomare, sugli scogli e tra le rocce, si accumulano bottiglie di plastica, ma soprattutto bottiglie di birra in vetro, lasciate lì da chi frequenta la zona senza alcun rispetto per l’ambiente.

Una scena che fa rabbia, soprattutto per chi ama Mazara e crede nel suo potenziale turistico e culturale. Invece, come spesso accade, l’incuria e la maleducazione trasformano luoghi pubblici in discariche a cielo aperto, con evidenti rischi anche per la sicurezza e l’incolumità di chi frequenta la costa.

È un peccato che un tratto così suggestivo della città venga rovinato da comportamenti irresponsabili. Serve maggiore controllo, ma anche un’educazione al rispetto del bene comune. Perché non è solo questione di decoro: è questione di civiltà.