Marsala, bagnante punto da una tracina. Se l'è vista brutta

21/06/2025 11:08:00

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lungo il litorale sud di Marsala. Un uomo di 60 anni, A. P., è stato punto da una tracina mentre faceva il bagno nel tratto di mare tra i lidi Zelig e Playa, in località Villaggio Olimpia. Il dolore, come accade spesso in questi rari ma insidiosi casi, è stato immediato e lancinante.

L’uomo inizialmente ha sottovalutato la puntura del pesce velenoso, uno dei più temuti del Mediterraneo, e non ha chiesto subito aiuto. Solo dopo una decina di minuti, quando ha iniziato a manifestare forti eruzioni cutanee e sintomi preoccupanti, ha allertato i bagnini in servizio nella zona.

Provvidenziale è stato l’intervento degli assistenti bagnanti che hanno prontamente accompagnato l’uomo nel vicino lido Zelig, dove il personale ha prestato il primo soccorso con acqua calda per lenire il dolore.

Nel frattempo, però, le condizioni dell’uomo peggioravano e si temeva uno shock anafilattico. È stato quindi allertato il 118, che è giunto rapidamente da Petrosino con un’ambulanza dotata di medico a bordo. Somministrato il Bentelan sul posto e dopo circa venti minuti di osservazione, il 60enne si è fortunatamente ripreso.