Scomparso il cane di Emanuele. L'appello del padre, l'attore Fabrizio Bracconeri 

21/06/2025 15:25:00

E' scomparso da giorni Ico, un giovane Boxer di appena un anno, e da allora per Emanuele, affetto da autismo, nulla è più come prima. Il cane non era solo un animale domestico, ma un compagno inseparabile, un riferimento emotivo e quotidiano che riempiva le sue giornate. Ora, quel vuoto si fa sentire con un dolore silenzioso ma profondo.

Emanuele è il figlio dell’attore romano Fabrizio Bracconeri, da anni residente a Ballata, nel territorio di Erice, dove la famiglia si è trasferita in cerca di una vita più serena. Da quando Ico è scomparso, il ragazzo passa ore in giardino con lo sguardo fisso verso il cancello, aspettando che il suo amico faccia ritorno.

«Tra mio figlio e Ico c’era un legame speciale – racconta Bracconeri – Il cane era diventato la sua ombra. Era sempre con lui, lo seguiva ovunque, lo tranquillizzava, giocava, gli dava sicurezza. Ora Emanuele è disperato».

La famiglia ha lanciato un appello accorato: «Aiutateci a ritrovare Ico. Offriamo una ricompensa a chiunque possa aiutarci a riportarlo a casa. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti».

Il cane potrebbe essersi allontanato per errore o essere stato raccolto da qualcuno che non conosce la sua storia. Per questo motivo Bracconeri chiede la massima condivisione, soprattutto nelle zone tra Erice, Ballata, Valderice e dintorni.

«Per mio figlio Ico è molto più di un cane – aggiunge – È una presenza che lo aiuta a stare meglio. Senza di lui, anche la nostra serenità familiare è svanita».

Chiunque avesse notizie può contattare la famiglia tramite i social o rivolgersi alle autorità locali. Ogni segnalazione può fare la differenza.