 Marsala: quasi 9 milioni di euro per progetti di innovazione sociale e inclusione

21/06/2025 07:00:00

Il Comune di Marsala ha ottenuto un finanziamento di circa 9milioni di euro nell’ambito del Programma “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo. Le risorse saranno destinate a interventi finalizzati a rafforzare i servizi sociali, promuovere l’inclusione lavorativa, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e migliorare le infrastrutture urbane.

I primi progetti e servizi dovrebbero partire entro settembre 2025, secondo quanto previsto dal piano operativo già avviato. Sono in corso le procedure di selezione per individuare i soggetti del Terzo Settore che realizzeranno le iniziative.

Tra gli interventi previsti: Polo Servizi/Inclusione e Social Housing ad Amabilina (1,6 milioni di euro): creazione di uno spazio polifunzionale con orti urbani, centro medico, auditorium, attività educative e ricreative, e servizi sociali integrati. Percorsi di formazione e valorizzazione del patrimonio culturale (circa 2 milioni di euro): attività educative, iniziative legate al turismo esperienziale e alla creatività urbana, laboratori e workshop. Centro per l’inclusione socio-lavorativa (2,2 milioni di euro): tirocini e supporto all’autoimpiego per favorire l’accesso al lavoro. Completamento del Social Housing di Amabilina (650 mila euro): interventi su auditorium e spazi sportivi per migliorarne la fruibilità. Parco sportivo tra le scuole M. Nuccio e Cosentino (1,5 milioni di euro): area attrezzata per attività motorie e sociali, con finalità educative e inclusive.

Il percorso è iniziato con un protocollo d’intesa siglato due anni fa tra il Comune e l’Autorità di Gestione del Programma, avviando una fase di co-programmazione con il Terzo Settore. I progetti presentati sono stati dichiarati ammissibili e attendono i decreti di finanziamento.

L’Amministrazione comunale ha evidenziato la collaborazione tra vari uffici e professionisti coinvolti, sottolineando l’importanza di un approccio integrato che unisce pianificazione urbana, inclusione sociale e partecipazione attiva.