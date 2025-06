  Mazara, modifiche alla viabilità per la processione del Corpus Domini di domenica 

21/06/2025 12:00:00

Domenica 22 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, si svolgerà a Mazara del Vallo la tradizionale processione liturgica, subito dopo la Messa delle 18:30 in Cattedrale presieduta dal Vescovo Angelo Giurdanella.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il Comando della Polizia Municipale ha disposto modifiche temporanee alla viabilità, valide dalle ore 10:00 alle 24:00 (e comunque fino a cessate esigenze).

Nel dettaglio:

Divieto di fermata nelle seguenti vie: SS. Salvatore, Lungomare Mazzini (tratto compreso tra via SS. Salvatore e Piazzale G.B. Quinci), Piazzale G.B. Quinci, Molo Caito, Piazza Regina, via G.G. Adria, via Vittorio Veneto (eccetto il tratto tra il civico 210 e via A. La Licata), Piazza A. De Gasperi, via F. Maccagnone, Corso A. Diaz e via Conte Ruggero (tratto tra l’Arco Normanno e via SS. Salvatore).

Divieto di transito durante il passaggio della processione lungo le stesse vie sopra elencate, con l’aggiunta di via A. Castiglione (tra via Tommaso Sciacca e Piazza Mokarta), Piazza Mokarta e via Conte Ruggero.

Inoltre, in occasione della festività, è stata allestita in piazza della Repubblica — dallo scorso 17 giugno e fino al 24 — la mostra internazionale “I Miracoli Eucaristici nel Mondo”, ideata dal beato Carlo Acutis e promossa dall’associazione Ecclesiale Interparrocchiale Santi Patroni, con la collaborazione di Multiverso.