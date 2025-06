Marsala: i liquami fognari in via Salemi sono ancora là e nessuno fa niente

22/06/2025 02:00:00

Nonostante le numerose segnalazioni inviate da cittadini e residenti, l'articolo di tp24, la situazione in Via Salemi, Lotto 14 a Marsala resta invariata. Da tempo, infatti, si verifica una fuoriuscita fognaria su strada pubblica, che comporta non solo disagi evidenti come cattivi odori e la presenza di insetti, ma anche rischi concreti per la salute pubblica.

L’intervento, dai vigili urbani all’ente gestore del servizio idrico, è stato più volte richiesto, ma secondo i residenti, nessuno è intervenuto. A denunciare la situazione è un lettore di Tp24 che ci ha inviato questa segnalazione:

"Salve, sono un vostro lettore e ancora una volta mi trovo costretto a chiedere aiuto. Ho effettuato diverse segnalazioni sia ai vigili urbani sia all’Acquedotto, ma senza alcun esito. In Via Salemi, Lotto 14, da tempo assistiamo alla fuoriuscita di liquami fognari direttamente su strada pubblica. Escono escrementi, si diffonde un odore insopportabile e si moltiplicano insetti, con il rischio concreto di contrarre malattie. Ciò che più preoccupa è che in questa zona vivono molte famiglie con bambini, costretti a convivere con questa situazione insalubre e pericolosa. Spero in un vostro intervento per dare visibilità a questo problema che ci affligge da troppo tempo".

Nel frattempo, i cittadini continuano a convivere con una condizione che non solo compromette la vivibilità del quartiere, ma rappresenta un potenziale pericolo sanitario.

