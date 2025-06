Si affaccia al balcone e viene colpita da un proiettile: a 18 anni perde un occhio

Scomparso il cane di Emanuele. L'appello del padre, l'attore Fabrizio Bracconeri

E' scomparso da giorni Ico, un giovane Boxer di appena un anno, e da allora per Emanuele, affetto da autismo, nulla è più come prima. Il cane non era solo un animale domestico, ma un compagno inseparabile, un riferimento emotivo e...