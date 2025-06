Caos a Marsala, Scilla: “Grillo ha orchestrato la confusione, il centrodestra è fuori”

22/06/2025 06:00:00

«La situazione politica a Marsala è indegna. Il centrodestra è all’opposizione dell’amministrazione Grillo, che ha orchestrato questa confusione per finalità politiche». Toni Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia, è categorico e respinge ogni ambiguità sulla posizione del suo partito nella città lilybetana. In un’intervista a Il Volatore su Rmc101, l’ex assessore regionale ha ricostruito l’attuale crisi politica, chiarendo i rapporti tra Forza Italia, il centrodestra e il sindaco Grillo.

“Chi non segue la linea del partito è fuori”

Secondo Scilla, «non esistono pezzi di Forza Italia in maggioranza. Chi è tesserato ma non segue la linea del partito, è fuori». Il coordinatore rivendica il percorso congressuale avviato da Forza Italia a Marsala: «Abbiamo una segretaria comunale legittimamente eletta, Elia Martinico, che parlerà a nome del partito. È lei l’unico riferimento politico autorizzato. Una volta che la segreteria locale definirà la linea ufficiale, chi non la seguirà sarà considerato fuori dal partito».

Sul ruolo di assessori come Gerardi e Agate, ritenuti vicini a Forza Italia ma tuttora in giunta con Grillo, Scilla puntualizza: «Non hanno ruoli dirigenti nel partito. Le decisioni politiche non si prendono nei salotti o per appartenenza personale, ma negli organi di partito, nel rispetto del mandato ricevuto dagli iscritti».

“Grillo ha bloccato Martinico: un affronto alla buona politica”

Scilla ha anche voluto chiarire uno dei punti più discussi: l’esclusione dalla giunta Grillo di Elia Martinico, capogruppo di Forza Italia. «Non siamo usciti dalla maggioranza per una questione di poltrone, questa è una pazzia. Abbiamo proposto Martinico perché è competente, leale e avrebbe rappresentato al meglio il nostro partito. Il veto di Grillo è stato un atto di arroganza politica, un’offesa non solo alla persona ma alla forza politica che rappresentava».

L'ex assessore ha ricordato anche il lavoro svolto in passato: «Da assessore regionale ho portato a Marsala finanziamenti per il porto e per la riqualificazione del mercato del contadino a Strasatti. Questa amministrazione non è stata in grado di sviluppare quei progetti. A oggi, dopo quattro anni e mezzo, non c’è ancora nulla di concreto».

“Lunedì vertice del centrodestra, Fratelli d’Italia chiarisca”

Scilla ha annunciato che lunedì si terrà un vertice provinciale del centrodestra per affrontare la crisi marsalese. Al tavolo siederanno Forza Italia, Lega, DC, Noi Moderati e Grande Sicilia. «Aspettiamo Fratelli d’Italia — ha detto — perché l’unità del centrodestra è un valore assoluto. Ma se dovessero restare con Grillo, ce ne faremo una ragione. Il progetto alternativo va avanti comunque, e Grillo non può certo fare il federatore del centrodestra, come qualcuno vorrebbe far credere».

Secondo Scilla, il sindaco Grillo ha cercato di spaccare i partiti per indebolirli: «È un tentativo maldestro e vecchio stile. Se vuole parlare con Forza Italia, lo faccia con i rappresentanti legittimati, non con chi si muove fuori dalle regole del partito».

Il caso Quinci e le provinciali

Scilla ha poi parlato delle recenti elezioni provinciali, che hanno visto l’elezione del sindaco di Mazara Salvatore Quinci alla guida del Libero Consorzio. «Anche lì si è detto che il centrodestra si è spaccato. In realtà, le liste del centrodestra hanno ottenuto il 70% dei voti. La verità è che alcuni esponenti, anche di Forza Italia, hanno tradito il mandato politico e votato per Quinci. Parlo, ad esempio, di Sturiano a Marsala o del sindaco di Valderice Francesco Stabile. Questa non è politica, è confusione».

Scilla rivendica comunque il risultato ottenuto: «Abbiamo eletto otto consiglieri provinciali, ma dobbiamo fare chiarezza e rimettere ordine nel centrodestra. Serve coerenza, serietà e rispetto delle regole. Chi non si riconosce più in questo percorso, è giusto che ne tragga le conseguenze».

“Basta con i personalismi”

Infine, l’appello: «Basta con le tarantelle, i personalismi, le ambiguità. Marsala merita una politica seria, un progetto chiaro. Dobbiamo parlare di futuro, di sviluppo, di come riportare questa città al centro della scena. Per farlo serve un centrodestra unito, forte, e con le idee chiare. Lunedì sarà un passaggio decisivo».

Ecco l'intervista completa.