 Malore sul palco per Victor Willis: sospeso il concerto dei Village People

23/06/2025 09:43:00

Al Teatro di Verdura di Palermo, il concerto dei Village People è stato bruscamente interrotto a causa di un improvviso malore che ha colpito Victor Willis, storico frontman e unico membro rimasto della formazione originale del gruppo.

Dopo circa 45 minuti di esibizione, mentre era impegnato nel cantare uno dei brani più celebri della band, Willis ha mostrato segni evidenti di malessere e si è accasciato a terra, suscitando sgomento tra il pubblico e i compagni di palco.

L’organizzazione ha interrotto immediatamente lo spettacolo per permettere l’intervento dei soccorsi. Il cantante è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Al momento non sono ancora note le cause esatte del malore, né le sue condizioni cliniche aggiornate.

I restanti membri della band, visibilmente colpiti dall’accaduto, hanno espresso vicinanza a Willis e chiesto rispetto per la sua privacy. Tutte le attività del gruppo sono temporaneamente sospese in attesa di ulteriori notizie.

Il pubblico, dispiaciuto ma comprensivo, ha lasciato il teatro in silenzio, sperando in una pronta guarigione per il celebre artista, simbolo della disco music anni '70.