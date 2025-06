 Marsala, iniziati i lavori per due nuovi pozzi comunali

23/06/2025 09:00:00

A Marsala iniziati i lavori per la realizzazione di due nuovi pozzi comunali in contrada Digerbato, avviati giovedì scorso. L’intervento è a servizio della stazione di pompaggio “San Silvestro” e fa parte di un progetto volto a migliorare l’approvvigionamento idrico del territorio.

L’impresa esecutrice, Voti Group, è impegnata anche nella posa delle condutture necessarie all’entrata in funzione dei nuovi pozzi, collocati in prossimità di quelli già esistenti. La scelta consente l’utilizzo dei serbatoi per l’accumulo e la disinfezione dell’acqua, con conseguente contenimento dei costi di gestione.

Il progetto, dal valore complessivo di 320 mila euro, è finanziato dalla Regione Siciliana tramite l’ATI Trapani e approvato dalla Cabina di Regia per l’emergenza idrica. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese.