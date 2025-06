 Trapani, commiato in musica per il Sovrintendente di polizia Leonardo Nicotra

23/06/2025 15:40:00

Si è congedato dal servizio attivo il Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato, M° Leonardo Nicotra, figura storica della Questura di Trapani e organista concertista di fama. Un addio che non poteva che essere all’insegna della musica, sua seconda pelle e strumento di bellezza e dialogo al servizio delle istituzioni.

Mercoledì 19 giugno, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Lorenzo Martire, Nicotra ha salutato colleghi, autorità civili, militari e religiose, regalando a tutti un momento di altissimo valore artistico e umano. Alla tastiera del grande organo, ha eseguito due brani imponenti e carichi di significato: il Preludio e Fuga in Re maggiore BWV 532 di Johann Sebastian Bach e il “Pezzo Eroico” di César Franck. Un congedo solenne, scandito dalle note e accompagnato da un lungo applauso che ha suggellato anni di servizio e passione.

Nicotra non è stato solo una figura preziosa all'interno della macchina organizzativa della Questura – dove ha ricoperto con grande competenza il ruolo di responsabile della Segreteria Particolare – ma anche un ambasciatore della Polizia di Stato nei contesti più solenni e rappresentativi. Le sue esibizioni, spesso inserite in cerimonie istituzionali organizzate dalla Prefettura di Trapani, hanno sempre ricevuto ampio consenso, contribuendo ad arricchire l’immagine dell’Amministrazione con un tocco di cultura e sensibilità artistica.

A sottolineare la caratura umana e professionale di Nicotra, sono arrivate le parole sentite del Questore di Trapani, dott. Giuseppe Felice Peritore, che ha voluto ringraziarlo pubblicamente per l’impegno e la dedizione mostrati in tanti anni di lavoro condiviso.

Con il suo saluto in musica, il Maestro Nicotra lascia il servizio attivo, ma certamente non la scena: il suo talento e la sua passione continueranno a vibrare, come le note che ha donato a Trapani in un giorno che resterà impresso nella memoria di chi c’era.