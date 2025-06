 Marsala: "In via Vespri i rifiuti notturni continuano a creare disagio e disturbare i residenti"

23/06/2025 20:00:00

Da settimane alcuni residenti del centro storico, in particolare della zona di via Vespri e piazza Mameli, lamentano disagi causati dallo smaltimento notturno dei rifiuti da parte di alcune attività commerciali della zona. Rumori molesti, vetri buttati nei cassonetti dopo la mezzanotte e la presenza costante dei bidoni per strada hanno portato a una crescente esasperazione tra gli abitanti.

Uno di loro ha deciso di prendere carta e penna e scrivere una lettera aperta al direttore del nostro giornale, per denunciare pubblicamente la situazione e chiedere un intervento. Di seguito, pubblichiamo integralmente il testo della segnalazione:

Gentilissimo Direttore, dal 19 maggio, data della mia prima segnalazione riguardante i bidoni della spazzatura in via Vespri, nulla è cambiato. Tutto tace. La spazzatura continua a essere regolarmente gettata dai ristoranti di piazza Mameli, senza alcun rispetto né vergogna – "tanto di fronte non ci abitano loro".

Insieme ad altri residenti della zona abbiamo effettuato varie segnalazioni telefoniche alla Polizia Municipale, ma senza ricevere alcuna risposta. Sembra che la situazione non interessi a nessuno.

Personalmente, mi sono seriamente stancato: il vetro viene buttato nei bidoni anche dopo la mezzanotte, provocando rumori forti che svegliano mia figlia nel cuore della notte.

Non è una situazione che può continuare in questo modo. Comprendo perfettamente che i ristoratori debbano lavorare, ma questo non può avvenire a discapito della qualità della vita dei residenti. Mi chiedo: perché non tengono i bidoni all’interno delle loro attività, anziché lasciarli in strada, disturbando chi abita nei dintorni? Confido in un vostro intervento affinché venga trovata al più presto una soluzione civile ed equilibrata.

Cittadino residente in centro a Marsala