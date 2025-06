Marsala, torna il Premio “Leo Brugnone d’Oro”: sport e memoria all’Oratorio Salesiano

23/06/2025 13:03:00

Mercoledì 25 giugno, alle ore 20.30, presso l’anfiteatro dell’Oratorio Salesiano di Marsala, andrà in scena la terza edizione del Premio “Leo Brugnone d’oro”, in memoria del giovane atleta marsalese scomparso prematuramente il 25 giugno di venticinque anni fa.

La manifestazione, organizzata da Sergio Alagna, presidente della S&A Eventi, nasce nel 2022 per premiare esclusivamente i calciatori tesserati con la Scuola Calcio Cantera Pianto Romano di cui lo stesso Alagna è responsabile tecnico.

L’anno successivo, il premio si rinnova dando vita al primo Memorial “Leo Brugnone” durante il quale gli organizzatori hanno voluto conferire un riconoscimento alle società e agli atleti che nel corso della stagione avevano conseguito importanti risultati sportivi. Ancora più coinvolgente l’ultima edizione, quella dello scorso anno, in cui si sono registrate presenze eccellenti e grande partecipazione. Considerando il successo e l’apprezzamento da parte degli intervenuti, quest’anno, la serata sarà ancora più ricca e, soprattutto, cambierà location: l’evento, infatti, si svolgerà presso l’anfiteatro dell’Oratorio Salesiano di Marsala, per conferire anche un valore sociale, oltre che sportivo, ad un evento che vuole ricordare un giovane cresciuto proprio in questa struttura, tirando calci ad un pallone. A certificare la valenza dell’iniziativa, anche il patrocinio gratuito concesso dall’Amministrazione comunale.

«Il premio nasce per ricordare mio cugino – dichiara il presidente Alagna – Sono orgoglioso che abbiamo fatto crescere una manifestazione che, inizialmente, è nata per premiare i giovani atleti che alleno nel corso dell’anno. Considerando il buon esito, abbiamo deciso di ampliarla affinché il ricordo di Leo potesse rimanere vivo, non solo nel cuore di tutti i suoi amici, ma dei tanti marsalesi che lo conoscevano e non. Era un ragazzo straordinario che credeva molto nel valore educativo e formativo dello sport. Per lui il calcio, la competizione leale e lo sport in genere erano alla base della sua vita, stroncata all’età di 17 anni da un tragico incidente. La sua allegria, la sua determinazione, la sua voglia di eccellere in campo sono racchiuse in questo Premio e nello slogan coniato per l’occasione: “Gioca, gioca, non ti fermare mai finché puoi”.

Quest’anno – aggiunge il presidente Alagna – grazie anche al supporto di don Luigi Colapaj, direttore della casa salesiana di Marsala, abbiamo dato ancora più lustro alla serata, trasferendoci nel luogo dove Leo, io e tantissimi altri nostri coetanei sono cresciuti. Nel corso della serata sarà assegnato il “Premio Leo Brugnone D’Oro” alle società e atleti che hanno ottenuto risultati eccellenti nella stagione 2024/25 portando in alto il nome di Marsala. Ci sarà anche un momento dedicato al premio alla carriera e un riconoscimento per le società che hanno svolto attività di base, in ambito sociale, nel corso dell’anno. Colgo l’occasione per ringraziare chi ci ospita, l’Amministrazione comunale per il patrocinio, le società e gli atleti che hanno accettato l’invito a partecipare, tutti gli invitati alla serata che saranno coinvolti nella premiazione, i media partner l’emittente radiofonica RMC101 e l’emittente televisiva LA TR3 e, infine, i partner commerciali che ci hanno sostenuto. L’auspicio – conclude il presidente Alagna – è che questa manifestazione, giunta alla sua terza edizione, possa istituzionalizzarsi e diventare, ogni anno, un momento di aggregazione, socializzazione e sano divertimento nel ricordo di Leo».

Nel corso della serata, che sarà presentata dal giornalista Dario Piccolo, andranno in scena delle esibizioni di ginnastica artistica, di danza e canore. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.