Pallanuoto, com'è andata la Trinacria Cup a Trapani

23/06/2025 07:35:00

La Trinacria Cup si chiude con un successo in acqua e fuori. Tre giorni di spettacolo vero a Trapani per un quadrangolare di alto livello.

Il Settebello chiude al secondo posto riscattando il ko d'esordio contro l'Ungheria (10-12) con due belle vittorie con Grecia (16-9) e Spagna (12-10). Per gli azzurri 6 punti in classifica generale proprio come i magiari, che si aggiudicano il torneo grazie al successo nello scontro diretto.

Ottimo test in vista del mondiale e buone indicazioni per il commissario tecnico Alessandro Campagna, nel cui gruppo hanno ben figurato i siciliani Francesco Condemi, catanese della Pro Recco, migliore realizzatore azzurro con ben 12 gol in tre gare (cinquine contro Grecia e Spagna), e Francesco Cassia, siracusano appena passato dall'Ortigia alla Pallanuoto Trieste, a segno nel debutto contro l'Ungheria.

Applausi anche per la città di Trapani, l'organizzazione dell'Aquarius e la piscina di piazzale Ilio, gremita di pubblico nelle tre giornate di incontri e dimostratasi cornice all'altezza di un evento di valore assoluto che ha coinvolto quattro tra le nazionali migliori del mondo.

"Trapani e la Sicilia - osserva il presidente del comitato regionale della Federnuoto, Sergio Parisi (nella foto con l'assessore comunale allo Sport Emanuele Barbara e il presidente della Fin Paolo Barelli) - non possono che essere promosse a pieni voti. L'accoglienza riservata alla Nazionale, l'organizzazione e l'allestimento della piscina hanno restituito l'immagine migliore della nostra terra".

"Fatti i doverosi complimenti ai nostri ragazzi, Condemi e Cassia, confermatisi degni esponenti del movimento siciliano - aggiunge il presidente Parisi - direi che si è trattato di un'esperienza positiva sotto ogni aspetto. Aver valorizzato l'impianto di Trapani, inoltre, è stato un momento importante: strutture come questa sono risorse preziose per tutta la Sicilia e meritano vetrine di tale caratura".