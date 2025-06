Cade dal balcone di un residence. Morta una hostess palermitana di 24 anni

24/06/2025 07:58:00

Una giovane assistente di volo palermitana ha perso la vita a Vienna in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di Aurora Maniscalco, 24 anni, impiegata da tre anni nella compagnia aerea Lauda Air. La tragedia si è consumata nel fine settimana: la ragazza è precipitata dal terzo piano di un edificio residenziale nella capitale austriaca ed è deceduta nel pomeriggio del 23 giugno, dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale generale della città.

Al momento dell’accaduto, nell’appartamento si trovava anche il compagno della giovane, un 27enne anch’egli originario di Palermo e residente a Vienna. L’uomo, anche lui assistente di volo, è stato interrogato dalle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini della polizia viennese sono tuttora in corso e non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per capire se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano altri elementi da approfondire.

I genitori di Aurora, informati immediatamente della tragedia, si sono recati in Austria, dove sono assistiti dai servizi consolari italiani.