Controlli a Trapani: armi, droga, guida in stato di ebbrezza e tre parcheggiatori abusivi sanzionati

24/06/2025 09:43:00

Fine settimana di controlli straordinari del territorio a Trapani. I Carabinieri hanno intensificato le verifiche alla circolazione stradale e alla sicurezza urbana, in linea con le direttive emerse dal recente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.

Durante i posti di blocco dislocati in diversi punti della città, i militari dell’Arma hanno denunciato cinque persone – quattro uomini e una donna – sorprese con coltelli e oggetti atti ad offendere. Denunciati anche un giovane di 18 anni e una donna di 52 per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Massima attenzione è stata rivolta all’area di Piazzale Ilio, teatro del quadrangolare di pallanuoto “Trinacria Cup”, dove i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura sette giovani trovati in possesso di stupefacenti per uso personale. Nello stesso contesto, sono stati sanzionati tre parcheggiatori abusivi.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto a reati e condotte illecite, volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il decoro urbano.