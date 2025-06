Alcamo. Parroci "in solidum" per le comunità di Gesù Cristo Redentore e San Giuseppe

24/06/2025 11:10:00

Dal prossimo primo luglio la responsabilità delle due parrocchie “Gesù Cristo Redentore” e “San Giuseppe” di Alcamo sarà affidata a due parroci che opereranno in solidum, in solidarietà. Si tratta di don Franco Finazzo e don Fabio Angileri che saranno affiancati da don Noè Randrianarivo della Diocesi di Fianarantsoa (Madagascar) come collaboratore pastorale.

L’annuncio della nuova nomina del vescovo Pietro Maria Fragnelli è stata comunicata ieri sera in Chiesa Madre al termine della solenne concelebrazione per il Corpus Domini dallo stesso don Finazzo in quanto vicario foraneo della zona di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta. Nelle prossime settimane seguiranno le opportune comunicazioni per la parrocchia di San Francesco d’Assisi dove don Angileri operava come amministratore parrocchiale.

Cosa significa parroci “in solidum”? Che la cura pastorale delle parrocchie viene affidata a più presbiteri che operano fianco a fianco con una corresponsabilità comune. E’ prevista la figura del “moderatore” ( in questo caso don Finazzo) che ha un ruolo di coordinatore senza avere un'autorità superiore.