25 Giugno: regge la tregua, vertice Nato, polemiche per Bezos

25/06/2025 07:09:00

E' il 25 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani:

• Dopo la sfuriata di Trump («non sanno che cazzo stanno facendo») la tregua tra Iran e Israele sembra reggere

• Trump si è arrabbiato con la Cnn e il New York Times perché sostenevano che i siti nucleari italiani non sono stati completamente distrutti

• Durante la guerra l’intelligence israeliana chiamava personalmente generali e scienziati iraniani: «Vada via, si dissoci. Altrimenti uccideremo, sua moglie e suo figlio»



• Rutte ha scritto un messaggio a Trump pieno di elogi per il successo in Medio Oriente e perché l’Europa destinerà il 5 per cento del Pil alla difesa: «Ha fatto qualcosa che nessun presidente americano è riuscito a fare»

• Oggi al vertice Nato si parlerà del 5 per cento del Pil da destinare alla difesa. Trump non firmerà la dichiarazione finale del vertice se ci saranno riferimenti all’aggressione russa e incontrerà Zelens’kyj

• Al vertice Nato Meloni, che ieri ha difeso l’aumento della spesa per la difesa, ha cenato al tavolo con il re d’Olanda e Trump

• In Florida, nelle Everglades, si sta costruendo un carcere per i detenuti clandestini, circondato da paludi infestate dagli alligatori

• L’anno scorso in Italia sono morte 80 persone a causa della cocaina, solo una in meno rispetto ai morti causati dall’eroina. Ma da una ricerca risulta che le percentuali di giovani che si drogano sono in leggero calo

• In appello è stata raddoppiata la pena per lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, accusato di «attentato all’integrità nazionale» per un articolo sui confini tra Algeria e Marocco. La sentenza finale è attesa il primo luglio

• L’inchiesta sulla scomparsa di Angela Celentano va avanti. La gip ha ordinato un esame del Dna per seguire la «pista turca»

• Mps, c’è il via libera della Bce all’Ops su Mediobanca ma l’Ue vuole aprire un’inchiesta

• Il Molise è la regione che guarda più video pornogay d’Italia. Seguono Sardegna e Calabria. In fondo alla classifica ci sono la Valle d’Aosta e la Basilicata

• Polemiche per alcune foto pubblicate da Agnese Tumicelli, presidente del Consiglio studentesco dell’Università di Trento, con indosso una maglia di Barbie Br

• In Parlamento M5s e Avs hanno chiesto un’informativa sul matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, che è stata «comprata per tre giorni, con disagi per i cittadini e celebrazioni del lusso»

• SpaceX ha lanciato altri sette satelliti della costellazione Iride, il programma italiano di osservazione della Terra finanziato dal Pnrr

• Aurora Maniscalco, hostess di 24 anni, originaria di Palermo, è morta precipitando dal terzo piano della palazzina in cui viveva a Vienna. Non è detto che sia un suicidio, era in casa con il fidanzato

• Alla Commissione parlamentare d’inchiesta si è ipotizzato che il manager di Mps David Rossi non si buttò volontariamente dalla finestra della banca ma che cadde in seguito a una colluttazione

• Francis Kaufmann, Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda vivevano da 15 giorni a villa Pamphili. La donna sarebbe morta tra il 3 e il 4 giugno

• A Gallipoli un gruppo di ragazzi armati di bottiglie e catene rapinano giovani turisti

• Questa notte l’Inter sfida il River Plate (alle 3). Ai neroazzurri basterà un pareggio per andare agli ottavi

• Jasmine Paolini andrà ai quarti di Bad Homburg. Wimbledon dedicherà una statua a Andy Murray

• Damiano David ha detto che tornerà con i Måneskin se i ritmi non saranno frenetici come prima

• Sono morti il magistrato Antonio Baudi (80 anni), il linguista Francesco Bruni (82), il primo tesserato del Real Madrid Sergio Nieto Diaz Albo (100), l’ex presidente del Milan Gaetano Morazzoni (93), l’attore Alvaro Vitali (78 anni)



Titoli

Corriere della Sera: Israele e Iran: «Guerra finita»

la Repubblica: Israele e Iran, la tregua regge

La Stampa: Armi, l’Ue si inchina a Trump

Il Sole 24 Ore: Concordato, stretta sui controlli

Avvenire: La tregua imposta

Il Messaggero: Teheran, tregua fragile

Il Giornale: La guerra è finita

Leggo: Trump impone la tregua

Qn: Iran-Israele, prove di tregua / Finita la guerra dei 12 giorni

Il Fatto: La guerra è già finita e l’ha / persa Netanyahu. Per ora

Libero: Militanti in fuga da Elly / Addio festa dell’Unità

La Verità: Patto tra Trump e Putin / dietro la tregua dell’Iran

Il Mattino: Iran-Israele, la tregua di Trump

il Quotidiano del Sud: La tregua facile di Trump

il manifesto: Pane e piombo

Domani: Iran-Israele, la tregua regge Trump: «Ho fermato la guerra»