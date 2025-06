Ondata di calore in Sicilia, scatta l'allerta. Attesi 40 gradi

25/06/2025 07:39:00

Sole implacabile, temperature in salita e notti tropicali. L’anticiclone africano, ribattezzato “Pluto”, domina la scena meteo in Sicilia, portando con sé un’ondata di calore destinata a durare almeno fino all’inizio di luglio. Oggi, mercoledì 25 giugno, è attiva l’allerta gialla per rischio ondate di calore su tutta l’Isola, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile regionale. Mentre ci sarà l'allerta arancione per il rischio incendi.

Oggi: caldo e afa, scatta l’allerta

Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con temperature massime comprese tra i 29 e i 34 gradi in pianura e minime sopra i 20 gradi, segno di un clima sempre più afoso anche nelle ore notturne. A Palermo, la temperatura percepita raggiungerà i 33 gradi, classificando la giornata con un livello di rischio 1 (colore giallo).

Giovedì: ancora più caldo e rischio incendi

Domani, giovedì 26 giugno, la situazione si intensificherà ulteriormente. Le massime potranno toccare i 35 gradi, con notti bollenti oltre i 22 gradi. A Palermo, si passerà al livello 2 di rischio (colore arancione), con temperature percepite di 35 gradi. Allerta attivata anche per il rischio incendi, soprattutto nelle zone interne più esposte.

Caldo torrido fino a luglio

Secondo gli esperti, ci aspetta un periodo “estremo” dal punto di vista climatico. Da metà settimana inizieremo a vedere anche i primi 40 gradi della stagione, soprattutto nelle aree interne della Sicilia. Il caldo sarà torrido più che afoso, con minime che potranno toccare anche i 25 gradi.

Le città più calde

Catania è tra le città più esposte, con massime previste tra i 32 e i 37 gradi nei prossimi giorni. Il caldo sarà intenso in tutta Italia, ma in Sicilia il rischio resta elevato, specie per le fasce più fragili della popolazione. L’allerta riguarda anche le centrali operative del 112 e del 118, oltre che i gestori delle risorse idriche, chiamati a fronteggiare eventuali emergenze.

In sintesi: l’estate entra nel vivo con un’ondata di calore duratura, che obbliga a precauzioni, attenzione e un po’ di pazienza. Il consiglio è sempre lo stesso: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto e prendersi cura soprattutto di bambini, anziani e persone fragili.